Блиновская опровергла информацию о проверке её бизнеса
По словам блогера, прокуратуру она встречала с полным пакетом документов
22 марта 2023, 19:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Блогер Елена Блиновская прокомментировала информацию о том, что правоохранители проверяют её бизнес. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами", – сказала Блиновская.
Она добавила, что сейчас у неё всё хорошо.
Ранее сообщалось, что в отношении бизнеса Блиновской началась проверка после жалоб от её недовольных клиентов.
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