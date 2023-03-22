Блиновская опровергла информацию о проверке её бизнеса

По словам блогера, прокуратуру она встречала с полным пакетом документов

22 марта 2023, 19:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блогер Елена Блиновская прокомментировала информацию о том, что правоохранители проверяют её бизнес. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами", – сказала Блиновская.

Она добавила, что сейчас у неё всё хорошо.

Ранее сообщалось, что в отношении бизнеса Блиновской началась проверка после жалоб от её недовольных клиентов.