"Королеву марафонов" Блиновскую после жалоб клиентов проверяет полиция

Те, кто покупал курсы блогера, хотят узнать, не уклонялась ли она от налогов

22 марта 2023, 18:25, ИА Амител

Иван Ургант, Елена Блиновская и Ксения Собчак / Фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Сотрудники полиции проверяют известного российского блогера, коуча Елену Блиновскую, известную своими марафонами. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Отмечается, что проверка началась после жалоб недовольных клиентов Блиновской. Некоторые из них брали кредиты, чтобы пройти обучение и выйти на новый уровень жизни, – не вышло. Людям хочется узнать, не использовала ли Блиновская махинации с налогами. По этому поводу уже работают с блогерами Лерчек и Александрой Митрошиной.



Блиновская сейчас проводит новый марафон, она собиралась ехать в Дубай, но отменила своё выступление.