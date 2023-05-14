Блиновская продолжает зарабатывать, несмотря на проблемы с законом

В интернете продаётся возможность поучаствовать в её игре "Путь желаний"

14 мая 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блогер Елена Блиновская, на которую завели дело из-за неуплаты налогов, продолжает зарабатывать на своей игре "Путь желаний". Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Возможность сыграть продаётся на сайте. Прайс очень сильно меняется: от 10 до 285 тысяч.

По данным источников, проведение игры запланировали на 21 мая. Кто будет ведущим – неизвестно.

Общественники требуют от прокуратуры провести проверку, а также закрыть возможность проведения игры.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов.