Блиновская продолжает зарабатывать, несмотря на проблемы с законом
В интернете продаётся возможность поучаствовать в её игре "Путь желаний"
14 мая 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Блогер Елена Блиновская, на которую завели дело из-за неуплаты налогов, продолжает зарабатывать на своей игре "Путь желаний". Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Возможность сыграть продаётся на сайте. Прайс очень сильно меняется: от 10 до 285 тысяч.
По данным источников, проведение игры запланировали на 21 мая. Кто будет ведущим – неизвестно.
Общественники требуют от прокуратуры провести проверку, а также закрыть возможность проведения игры.
Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов.
08:51:14 15-05-2023
пока есть в мире чудаки...Налоги ей нужно чем -то платить