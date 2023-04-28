"Марафонщица" Блиновская призналась в неуплате налогов: какое наказание ей грозит?
Елена Блиновская призналась в уклонении от уплаты налогов. Теперь её ждёт наказание
28 апреля 2023, 14:26, Анастасия Бичакова
Тренер личностного роста, создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская призналась в уклонении от уплаты налогов, сообщили 28 апреля в Следственном комитете России. Напомним, блогершу задержали накануне при попытке к бегству из страны, ей предъявили обвинения по двум уголовным статьям.
Об уголовном деле Блиновской и о том, какое наказание ей грозит, – в материале amic.ru.
В чём подозревают Елену Блиновскую?
По версии следствия, Елена Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощённой системе налогообложения.
Лимит доходов по ней составляет 150 млн рублей в год. А Блиновская заработала больше и должна была перейти на общую систему налогообложения, но не сделала этого.
Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 918 млн рублей, а также в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.
Меру пресечения девушке должны избрать в пятницу 28 апреля.
А на что же Блиновская потратила деньги, "сэкономленные" на налогах?
По информации Telegram-канала "112", часть денег, "сэкономленных" на налогах, Елена Блиновская потратила на празднование 40-летия на Алтае в 2021 году.
Торжество было очень пышным. На него приехало множество знаменитостей, в том числе Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и певица Нюша.
По словам самой Блиновской, она потратила на день рождения 119 млн рублей. Из них по 2 млн были выплачены каждому из выступавших на празднике артистов. Ну и, кроме того, 6,5 млн рублей "королева марафонов" потратила на проведение праздничного мероприятия в "Алтай Резорт".
И какое наказание грозит Елене Блиновской?
Весьма суровое. Елене Блиновской предъявили обвинения по ч. 2 ст. 198 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, рассказали накануне в прокуратуре Москвы.
По первой статье блогерше грозят штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период от 18 месяцев до трёх лет либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы на этот же срок.
А по второй – срок до 7 лет и штраф в размере дохода за пять лет.
Также по этим статьям назначают альтернативное наказание. Например, это могут быть принудительные работы.
Как вообще проходило задержание Блиновской?
Это настоящая "Санта-Барбара". Сначала Блиновскую хотели задержать в аэропорту. Правоохранительным органам стало известно, что она купила билет на самолёт до Алматы (Казахстан).
Но Елена узнала о готовящемся задержании от своего источника и резко сменила маршрут. Она арендовала "Майбах" и вместе с водителем и охранником отправилась в совершенно другую сторону – в Беларусь.
Но бежать не удалось. Блогершу перехватили недалеко от границы в районе Смоленска. При себе у неё были авиабилеты, а сама она была в тапочках. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
Чем известна Блиновская и сколько она зарабатывает?
Елена Блиновская – блогерша, коуч. Родилась 25 августа 1981 года в Кировской области, по образованию экономист.
Блиновская продаёт дорогостоящие полумарафоны "Дерзость быть собой", "Сепарация", "Тревога. Стресс. Атаки. Страх" и "Про зависть и ревность", а также марафоны личностного роста. Наиболее известный из них – "Марафон желаний".
Отметим, что Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 млн рублей, а прибыль – в 200 млн рублей.
Подробнее о карьерном пути и огромных доходах Елены Блиновской – в нашем материале.
14:38:38 28-04-2023
Кто это????!!!
14:41:34 28-04-2023
Жил и не слышал про Блиновскую никогда. С какой целью взялись ее везде упоминать? Шоу такое же, как никому нафиг не нужные чапман-бутины повылазили?
15:23:32 28-04-2023
А представьте сколько таких еще.уууу
16:32:41 28-04-2023
Также по этим статьям назначают альтернативное наказание. - будет со Скабеевой теперь 60 минут вести. Но бежать не удалось. Блогершу перехватили недалеко от границы в районе Смоленска. - у правоохранителей тоже свои источники есть.
17:15:53 28-04-2023
Хорошие у нас законы, не заплатил 980 миллионов налогов плюс легализовал 43 миллиона , а штраф 200-300 тысяч или 3 года принудительных работ, не удивительно, что она не платила налоги с такими законами)))