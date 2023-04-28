Елена Блиновская призналась в уклонении от уплаты налогов. Теперь её ждёт наказание

28 апреля 2023, 14:26, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Тренер личностного роста, создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская призналась в уклонении от уплаты налогов, сообщили 28 апреля в Следственном комитете России. Напомним, блогершу задержали накануне при попытке к бегству из страны, ей предъявили обвинения по двум уголовным статьям.

Об уголовном деле Блиновской и о том, какое наказание ей грозит, – в материале amic.ru.

1 В чём подозревают Елену Блиновскую? По версии следствия, Елена Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощённой системе налогообложения. Лимит доходов по ней составляет 150 млн рублей в год. А Блиновская заработала больше и должна была перейти на общую систему налогообложения, но не сделала этого. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 918 млн рублей, а также в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей. Меру пресечения девушке должны избрать в пятницу 28 апреля.

2 А на что же Блиновская потратила деньги, "сэкономленные" на налогах? По информации Telegram-канала "112", часть денег, "сэкономленных" на налогах, Елена Блиновская потратила на празднование 40-летия на Алтае в 2021 году. Торжество было очень пышным. На него приехало множество знаменитостей, в том числе Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и певица Нюша. По словам самой Блиновской, она потратила на день рождения 119 млн рублей. Из них по 2 млн были выплачены каждому из выступавших на празднике артистов. Ну и, кроме того, 6,5 млн рублей "королева марафонов" потратила на проведение праздничного мероприятия в "Алтай Резорт".

3 И какое наказание грозит Елене Блиновской? Весьма суровое. Елене Блиновской предъявили обвинения по ч. 2 ст. 198 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, рассказали накануне в прокуратуре Москвы. По первой статье блогерше грозят штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период от 18 месяцев до трёх лет либо принудительные работы до трёх лет, либо лишение свободы на этот же срок. А по второй – срок до 7 лет и штраф в размере дохода за пять лет. Также по этим статьям назначают альтернативное наказание. Например, это могут быть принудительные работы.

4 Как вообще проходило задержание Блиновской? Это настоящая "Санта-Барбара". Сначала Блиновскую хотели задержать в аэропорту. Правоохранительным органам стало известно, что она купила билет на самолёт до Алматы (Казахстан). Но Елена узнала о готовящемся задержании от своего источника и резко сменила маршрут. Она арендовала "Майбах" и вместе с водителем и охранником отправилась в совершенно другую сторону – в Беларусь. Но бежать не удалось. Блогершу перехватили недалеко от границы в районе Смоленска. При себе у неё были авиабилеты, а сама она была в тапочках. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.