За что задержали "королеву марафонов" Елену Блиновскую и в чём её обвиняют?
Елену Блиновскую задержали при попытке уехать из страны на машине
27 апреля 2023, 14:37, Анастасия Бичакова
Блогера, тренера личностного роста Елену Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, она совершила попытку к бегству из России.
В чём обвиняют Блиновскую, что известно о её уголовном деле и правда ли, что ранее её уже подозревали в уклонении от уплаты налогов – читайте на amic.ru.
Кто такая Елена Блиновская и на чём она зарабатывает?
Елена Блиновская – российский блогер, коуч. Родилась 25 августа 1981 года в Кировской области, по образованию экономист.
Блиновская продаёт дорогостоящие полумарафоны "Дерзость быть собой", "Сепарация", "Тревога. Стресс. Атаки. Страх" и "Про зависть и ревность", а также марафоны личностного роста. Наиболее известный из них – "Марафон желаний".
В чём обвиняют Блиновскую?
Установлено, что Блиновская как индивидуальный предприниматель платила налоги по упрощённой системе налогообложения. Лимит доходов по ней составляет 150 млн рублей в год.
Блогер заработала больше этой суммы, поэтому должна была перейти на общую систему налогообложения.
Напомним, Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 млн рублей, прибыль – в 200 млн рублей. Данных на этот год пока нет.
В отношении Блиновской возбудили уголовное дело. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей по ч. 2 ст. 198 УК РФ, а также в легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Об этом сообщают в прокуратуре Москвы.
Где задержали Елену Блиновскую?
Как сообщает Telegram-канал "112", сначала подозреваемая купила билет на самолёт в Алматы (Казахстан). Силовики должны были задержать её в аэропорту.
По предварительной информации, кто-то предупредил об этом Блиновскую и она быстро поменяла маршрут. Елена арендовала "Майбах" и направилась в сторону Белоруссии вместе с водителем и охранником.
Но её задержали. Недалеко от границы в районе Смоленска. При себе у неё были билеты на самолёт, рассказали в СК России.
Правда ли, что Блиновскую уже подозревали в уклонении от уплаты налогов?
Да, правда. В марте 2023 года участницы марафонов Елены Блиновской заподозрили её в обмане и обратились с заявлениями в Генпрокуратуру.
Заявительницы были уверены, что их обманули. По информации Shot, некоторые из них взяли кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы заплатить за консультации. Они следовали всем рекомендациям, но, судя по всему, их жизнь не улучшилась.
Полиция также решила проверить Блиновскую на уклонение от уплаты налогов. В СМИ писали, что в доме блогера провели обыски.
Но тренер личностного в разговоре с РЕН ТВ тогда опровергла информацию, что в отношении неё шли проверки полиции по факту мошенничества.
"У меня всё хорошо. <...> Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами", – отметила она.
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