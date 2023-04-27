Установлено, что Блиновская как индивидуальный предприниматель платила налоги по упрощённой системе налогообложения. Лимит доходов по ней составляет 150 млн рублей в год.

Блогер заработала больше этой суммы, поэтому должна была перейти на общую систему налогообложения.

Напомним, Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 млн рублей, прибыль – в 200 млн рублей. Данных на этот год пока нет.

В отношении Блиновской возбудили уголовное дело. Её обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей по ч. 2 ст. 198 УК РФ, а также в легализации денежных средств на сумму более 43 млн рублей по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Об этом сообщают в прокуратуре Москвы.