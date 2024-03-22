Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции

В связи с расширенным обвинением Блиновская заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов

22 марта 2024, 19:55, ИА Амител

Елена Блиновская / Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Блогеру Елене Блиновской 22 марта предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

По словам юриста, в связи с расширенным обвинением Блиновская заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности в деле блогера порядка 30 томов. После завершения следственных действий блогер приступит к ознакомлению с материалами дела. После этого его отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом прокуроры передадут дело на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что Блиновской грозит до 16 лет тюрьмы по новому уголовному делу. Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила на себя.