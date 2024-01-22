Елене Блиновской грозит 16 лет колонии по новой статье
Представительница инфобизнеса после ближайшего суда может отправиться в СИЗО
22 января 2024, 18:35, ИА Амител
До 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Об этом сообщает Shot.
Следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. За это Блиновской грозит до шести лет.
Также в отношении нее продолжается расследование дел по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По этим статьям ей грозит до трех и семи лет тюрьмы.
После ближайшего заседания суда Блиновская может отправиться в СИЗО.
19:13:43 22-01-2024
Шесть и семь лет = максимум 7 лет. Откуда 16 ?
20:24:34 22-01-2024
оо (19:13:43 22-01-2024) Шесть и семь лет = максимум 7 лет. Откуда 16 ?... 6+7=16
16:17:50 28-01-2024
Гость (20:24:34 22-01-2024) 6+7=16... В россии сроки не плюсуются.
20:58:12 22-01-2024
Круто. А когда дроблёный бизнес так же выявлять начнут?
11:37:17 23-01-2024
6 + 7 = 13 И это так не работает. Сроки не суммируются. Максимум 7 лет + 1/2 максимального срока, 10 лет не более, а по факту лет 5 дадут.
16:37:31 23-01-2024
oo (11:37:17 23-01-2024) 6 + 7 = 13 И это так не работает. Сроки не суммируются. Мак... Выйдет по удо через годик, может меньше, учитывая общее время задержания. Те,кто на самом деле проворачивает эти аферы,ей помогут.