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Елене Блиновской грозит 16 лет колонии по новой статье

Представительница инфобизнеса после ближайшего суда может отправиться в СИЗО

22 января 2024, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

До 16 лет грозит Елене Блиновской по обвинению, связанному с новой статьей. Об этом сообщает Shot.

Следователи установили причастность "королевы марафонов" к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".  Предположительно, она пользовалась электронными ключами других людей и переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. За это Блиновской грозит до шести лет.

Также в отношении нее продолжается расследование дел по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. По этим статьям ей грозит до трех и семи лет тюрьмы.

После ближайшего заседания суда Блиновская может отправиться в СИЗО.

суд Знаменитости

Комментарии 6

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оо

19:13:43 22-01-2024

Шесть и семь лет = максимум 7 лет. Откуда 16 ?

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Гость

20:24:34 22-01-2024

оо (19:13:43 22-01-2024) Шесть и семь лет = максимум 7 лет. Откуда 16 ?... 6+7=16

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Гость

16:17:50 28-01-2024

Гость (20:24:34 22-01-2024) 6+7=16... В россии сроки не плюсуются.

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Гость

20:58:12 22-01-2024

Круто. А когда дроблёный бизнес так же выявлять начнут?

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oo

11:37:17 23-01-2024

6 + 7 = 13 И это так не работает. Сроки не суммируются. Максимум 7 лет + 1/2 максимального срока, 10 лет не более, а по факту лет 5 дадут.

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Гость

16:37:31 23-01-2024

oo (11:37:17 23-01-2024) 6 + 7 = 13 И это так не работает. Сроки не суммируются. Мак... Выйдет по удо через годик, может меньше, учитывая общее время задержания. Те,кто на самом деле проворачивает эти аферы,ей помогут.

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