НОВОСТИОбщество

Блины изо льда покрыли Катунь перед Масленицей. Видео редкого явления

Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде

27 февраля 2025, 10:21, ИА Амител

На Катуни в последнюю неделю зимы заметили редкое явление, которое называют "блинный лед". Видео опубликовали в Telegram-канале "Бардокин NEWS".

"Катунь поздравляет с Масленицей", "Масленица приплыла" – пишут люди в комментариях к красивым кадрам.

Отметим, что такая форма – довольно редкое явление. Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде. В итоге формируются "блины" диаметре от 30 см до 3 метров и толщиной около 10 см.

чудеса природы Республика Алтай

Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

10:37:25 27-02-2025

а в таком тазике поплавать по катуни можно?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:46 27-02-2025

Вааще красота. Супер! Лепехи знатные!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров