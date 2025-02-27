Блины изо льда покрыли Катунь перед Масленицей. Видео редкого явления

Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде

27 февраля 2025, 10:21, ИА Амител

На Катуни в последнюю неделю зимы заметили редкое явление, которое называют "блинный лед". Видео опубликовали в Telegram-канале "Бардокин NEWS".

"Катунь поздравляет с Масленицей", "Масленица приплыла" – пишут люди в комментариях к красивым кадрам.

Отметим, что такая форма – довольно редкое явление. Диски образуются из мелкого льда, который сбивается в кучки при небольшом волнении на воде. В итоге формируются "блины" диаметре от 30 см до 3 метров и толщиной около 10 см.