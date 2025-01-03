Сотрудники Алтайского заповедника поделились фото замерзшего берега Телецкого озера
"Ледяную мелодию" оставил сильный ветер
03 января 2025, 10:45, ИА Амител
Замерзшее Телецкое озеро / Автор фото: Александр Лотов / "Алтайский ZапоVедник"
Специалисты Алтайского биосферного заповедника запечатлели удивительное явление – берег Телецкого озера (Республика Алтай), включая деревья и камни, оказался "замурован" льдом.
"Скульптором" этой красоты стала верховка – сильный ветер, который наиболее суров осенью и зимой. Это одна из характерных черт местного климата озера.
"Ледяная мелодия Телецкого озера. Верховка, которая может дуть несколько дней, создает красивые хрустальные композиции на берегу озера. Зима в Алтайском заповеднике", – отметили сотрудники заповедника.
14:12:25 03-01-2025
Невероятная красота и одновременно жутко от такого холодного сурового озера.. Были там полгода назад, озеро искривление солнцем..
16:51:14 04-01-2025
Так красиво 😍 аж прям немного продрогла