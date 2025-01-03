Сотрудники Алтайского заповедника поделились фото замерзшего берега Телецкого озера

"Ледяную мелодию" оставил сильный ветер

03 января 2025, 10:45, ИА Амител

Замерзшее Телецкое озеро / Автор фото: Александр Лотов / "Алтайский ZапоVедник"

Специалисты Алтайского биосферного заповедника запечатлели удивительное явление – берег Телецкого озера (Республика Алтай), включая деревья и камни, оказался "замурован" льдом.

"Скульптором" этой красоты стала верховка – сильный ветер, который наиболее суров осенью и зимой. Это одна из характерных черт местного климата озера.

"Ледяная мелодия Телецкого озера. Верховка, которая может дуть несколько дней, создает красивые хрустальные композиции на берегу озера. Зима в Алтайском заповеднике", – отметили сотрудники заповедника.