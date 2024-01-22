Близкие актера из "ДМБ" Виталия Вашедского назвали возможную причину его смерти
Коллега актера считает, что он мог перегрузиться на последних съемках
22 января 2024, 16:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский актер Виталий Вашедский мог умереть из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала актриса театра и кино Ольга Битюцкая.
По ее словам, Вашедский мог "надорваться" на последних съемках военного фильма, который выйдет на экраны в ближайшее время.
"Я слышала, что у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом. И после этот клубок завертелся, и болезни повалились на него одна за другой", – сказала актриса.
При этом Битюцкая отметила, что не знает точной причины смерти актера, потому что сам он не говорил о проблемах со здоровьем.
17:10:12 22-01-2024
- "При этом Битюцкая отметила, что не знает точной причины смерти актера, потому что сам он не говорил о проблемах со здоровьем." ========== Опять, " а беззубые старухи. Их разносят по умам! Их разносят по умам!"