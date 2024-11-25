НОВОСТИОбщество

Блогер из России призналась, что располнела за два года жизни в США

Всему виной, по ее словам, местные продукты

25 ноября 2024, 17:46, ИА Амител

Бургер и картошка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1418586
Бургер и картошка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1418586

Вероника Степанова, известная в России блогер и психолог, поделилась своим опытом жизни в США. Она рассказала об изменениях, которые произошли у нее после двух лет проживания в этой стране.

В своем видео, опубликованном на YouTube, Вероника отметила, что всегда была стройной женщиной, но после переезда в Майами за два года набрала вес, несмотря на то, что старалась покупать продукты в хороших магазинах.

Вероника подчеркнула, что при переезде в США важно понимать, что в этой стране нужно питаться здоровой пищей, заниматься спортом и пить много воды. Она отметила, что в Америке сложно придерживаться здорового образа жизни, так как местная еда может быть не самой полезной.

Блогер также рассказала, что набрала пять килограммов за время проживания в США, хотя и старалась питаться правильно. Она отметила, что это было вызвано не только едой, но и стрессом, связанным с переездом и адаптацией к новой жизни.

блогеры

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:50:48 25-11-2024

И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:09:43 25-11-2024

Гость (17:50:48 25-11-2024) И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь. ... Похоже, если "здесь", то это нельзя назвать "жизнью".
А жить хочется.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:49:36 26-11-2024

Гость (17:50:48 25-11-2024) И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь. ... не живется ей здесь, говорит что профессиональное сообщество не принимает))
живет в Мексике, жжет напалмом по гомосятине на Ютубе, берет за консультацию тыщ 200 руб/час, но лечится и омолаживаться приезжает в Россию.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:33 25-11-2024

Ну да у нас особо не разьешься да и на ЗОЖе все

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

18:02:36 25-11-2024

Жрать надо меньше

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:15 25-11-2024

"Степанова, известная в России блогер и психолог,"---------- Первый раз слышу о такой "известной". Наверное в очень узких кругах...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:52:52 26-11-2024

Гость (18:14:15 25-11-2024) "Степанова, известная в России блогер и психолог,"----------... шутите что ли? Вероничка весь Ютуб заполонила, у нее 3+ млн. подписоты

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:00 25-11-2024

Хвастаться не хорошо!)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:42 25-11-2024

Может, рацион питания нужно держать в норме, и не важно, в какой стране находишься?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:25 25-11-2024

Мо супругв в свои 43 года весит 45 кг. Да здравствуют неблогеры, а обычные русские женщины

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:07:17 26-11-2024

Гость (21:53:25 25-11-2024) Мо супругв в свои 43 года весит 45 кг. Да здравствуют небло... ну может на вашу зп и не разбежишься,вот и худая

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:28 26-11-2024

Бред! О чем статья?! Как плохо в Америке???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:54 26-11-2024

5 кило набрала? Пф, да это разве располнела, легко сбросить.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров