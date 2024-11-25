Блогер из России призналась, что располнела за два года жизни в США

Всему виной, по ее словам, местные продукты

25 ноября 2024, 17:46, ИА Амител

Бургер и картошка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1418586

Вероника Степанова, известная в России блогер и психолог, поделилась своим опытом жизни в США. Она рассказала об изменениях, которые произошли у нее после двух лет проживания в этой стране.

В своем видео, опубликованном на YouTube, Вероника отметила, что всегда была стройной женщиной, но после переезда в Майами за два года набрала вес, несмотря на то, что старалась покупать продукты в хороших магазинах.

Вероника подчеркнула, что при переезде в США важно понимать, что в этой стране нужно питаться здоровой пищей, заниматься спортом и пить много воды. Она отметила, что в Америке сложно придерживаться здорового образа жизни, так как местная еда может быть не самой полезной.

Блогер также рассказала, что набрала пять килограммов за время проживания в США, хотя и старалась питаться правильно. Она отметила, что это было вызвано не только едой, но и стрессом, связанным с переездом и адаптацией к новой жизни.