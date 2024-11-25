Блогер из России призналась, что располнела за два года жизни в США
Всему виной, по ее словам, местные продукты
25 ноября 2024, 17:46, ИА Амител
Вероника Степанова, известная в России блогер и психолог, поделилась своим опытом жизни в США. Она рассказала об изменениях, которые произошли у нее после двух лет проживания в этой стране.
В своем видео, опубликованном на YouTube, Вероника отметила, что всегда была стройной женщиной, но после переезда в Майами за два года набрала вес, несмотря на то, что старалась покупать продукты в хороших магазинах.
Вероника подчеркнула, что при переезде в США важно понимать, что в этой стране нужно питаться здоровой пищей, заниматься спортом и пить много воды. Она отметила, что в Америке сложно придерживаться здорового образа жизни, так как местная еда может быть не самой полезной.
Блогер также рассказала, что набрала пять килограммов за время проживания в США, хотя и старалась питаться правильно. Она отметила, что это было вызвано не только едой, но и стрессом, связанным с переездом и адаптацией к новой жизни.
17:50:48 25-11-2024
И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь.
21:09:43 25-11-2024
Гость (17:50:48 25-11-2024) И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь. ... Похоже, если "здесь", то это нельзя назвать "жизнью".
А жить хочется.
12:49:36 26-11-2024
Гость (17:50:48 25-11-2024) И в чем проблема? Не нравится там - живи здесь. ... не живется ей здесь, говорит что профессиональное сообщество не принимает))
живет в Мексике, жжет напалмом по гомосятине на Ютубе, берет за консультацию тыщ 200 руб/час, но лечится и омолаживаться приезжает в Россию.
17:56:33 25-11-2024
Ну да у нас особо не разьешься да и на ЗОЖе все
18:02:36 25-11-2024
Жрать надо меньше
18:14:15 25-11-2024
"Степанова, известная в России блогер и психолог,"---------- Первый раз слышу о такой "известной". Наверное в очень узких кругах...
12:52:52 26-11-2024
Гость (18:14:15 25-11-2024) "Степанова, известная в России блогер и психолог,"----------... шутите что ли? Вероничка весь Ютуб заполонила, у нее 3+ млн. подписоты
18:15:00 25-11-2024
Хвастаться не хорошо!)
18:26:42 25-11-2024
Может, рацион питания нужно держать в норме, и не важно, в какой стране находишься?
21:53:25 25-11-2024
Мо супругв в свои 43 года весит 45 кг. Да здравствуют неблогеры, а обычные русские женщины
09:07:17 26-11-2024
Гость (21:53:25 25-11-2024) Мо супругв в свои 43 года весит 45 кг. Да здравствуют небло... ну может на вашу зп и не разбежишься,вот и худая
11:03:28 26-11-2024
Бред! О чем статья?! Как плохо в Америке???
23:13:54 26-11-2024
5 кило набрала? Пф, да это разве располнела, легко сбросить.