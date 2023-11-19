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Блогер Лерчек выплатила все 500 миллионов рублей, которые задолжала налоговой

Девушка и ее муж надеются на то, что после этого арест с их имущества снимут

19 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж полностью погасили задолженность перед налоговой. Об этом сообщает Shot.

Сообщается, что семья задолжала Федеральной налоговой службе полмиллиарда рублей из-за допначислений и пени. 10 ноября с банковского счета Лерчек сняли арест, что позволило ей погасить оставшиеся долги.

Имущество пары до сих пор арестовано. Блогер и ее муж рассчитывают на то, что после уплаты всей задолженности к ним применят смягчающие меры и снимут арест. 

Напомним, что дело на Лерчек завели из-за сокрытия налогов на сумму в 300 млн рублей.

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Комментарии 5

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Гость

20:03:58 19-11-2023

Почему у неё муж не на фронте ? Пусть военком пояснит

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Гость

08:23:55 20-11-2023

Гость (20:03:58 19-11-2023) Почему у неё муж не на фронте ? Пусть военком пояснит ... Больной на голову?

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Мимопроходящий

09:25:15 20-11-2023

Гость (08:23:55 20-11-2023) Больной на голову?... А вот и военком отозвался....

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Гость

20:11:03 19-11-2023

Бадёшка на нашу Анну Константиновну, директрису похожа. Та тоже инфоцыганка. Ей папа бизнес подарил из за своей старости.

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Элен без ребят

10:24:38 20-11-2023

Кто-нибудь (желательно точно знающий), объясните, кто этим лерчикам добровольно(!) отдает свои деньги. Это насколько нужно обладать мозгом воробушка, а?

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