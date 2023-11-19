Блогер Лерчек выплатила все 500 миллионов рублей, которые задолжала налоговой

Девушка и ее муж надеются на то, что после этого арест с их имущества снимут

19 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: Shot

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж полностью погасили задолженность перед налоговой. Об этом сообщает Shot.

Сообщается, что семья задолжала Федеральной налоговой службе полмиллиарда рублей из-за допначислений и пени. 10 ноября с банковского счета Лерчек сняли арест, что позволило ей погасить оставшиеся долги.

Имущество пары до сих пор арестовано. Блогер и ее муж рассчитывают на то, что после уплаты всей задолженности к ним применят смягчающие меры и снимут арест.

Напомним, что дело на Лерчек завели из-за сокрытия налогов на сумму в 300 млн рублей.