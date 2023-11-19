Блогер Лерчек выплатила все 500 миллионов рублей, которые задолжала налоговой
Девушка и ее муж надеются на то, что после этого арест с их имущества снимут
19 ноября 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: Shot
Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж полностью погасили задолженность перед налоговой. Об этом сообщает Shot.
Сообщается, что семья задолжала Федеральной налоговой службе полмиллиарда рублей из-за допначислений и пени. 10 ноября с банковского счета Лерчек сняли арест, что позволило ей погасить оставшиеся долги.
Имущество пары до сих пор арестовано. Блогер и ее муж рассчитывают на то, что после уплаты всей задолженности к ним применят смягчающие меры и снимут арест.
Напомним, что дело на Лерчек завели из-за сокрытия налогов на сумму в 300 млн рублей.
20:03:58 19-11-2023
Почему у неё муж не на фронте ? Пусть военком пояснит
08:23:55 20-11-2023
Гость (20:03:58 19-11-2023) Почему у неё муж не на фронте ? Пусть военком пояснит ... Больной на голову?
09:25:15 20-11-2023
Гость (08:23:55 20-11-2023) Больной на голову?... А вот и военком отозвался....
20:11:03 19-11-2023
Бадёшка на нашу Анну Константиновну, директрису похожа. Та тоже инфоцыганка. Ей папа бизнес подарил из за своей старости.
10:24:38 20-11-2023
Кто-нибудь (желательно точно знающий), объясните, кто этим лерчикам добровольно(!) отдает свои деньги. Это насколько нужно обладать мозгом воробушка, а?