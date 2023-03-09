Кто такая блогер Лерчек, как она разбогатела и почему задолжала налогов на 300 млн?

На одну из самых популярных женщин Рунета завели уголовное дело

09 марта 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube

Против Instagram-блогера* Валерии Чекалиной, известной как Lerchek (Лерчек) и её мужа завели уголовное дело из-за неуплаты налогов. Об этом проинформировало столичное управление СК в своём Telegram-канале. В сообщении говорится, что налогов она задолжала на 300 млн рублей.

Пользователей Сети эта сумма поразила. Многих заинтересовало, сколько же зарабатывает блогер, если одних только налогов должна на сотни миллионов.

О том, кто такая Лерчек, как ей удалось разбогатеть и почему она не платила налоги, – в материале amic.ru.

1 Кто такая Лерчек? Именем Lerchek себя именует Валерия Чекалина – известный блогер в российском сегменте Instagram (соцсетью владеет компания Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). С 2022 года также ведёт Telegram-канал "Lerchek теперь тут". Родилась в 1992 году в Тольятти. Как сама утверждает, с отличием окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса при МГУ. Страницу в Instagram* она завела больше десяти лет назад – ещё в 2011-м. Но волна популярности пришла к Чекалиной в 2016 году, когда она была беременна. Девушка делилась с подписчиками опытом, давала советы по уходу за собой. Один из постов с "беременным" фото выстрелил, и Лерчек стала популярной буквально за несколько дней. Девушка не упустила шанса и начала активно развивать свой блог. Стал более разнообразным и контент: блогер делилась кулинарными рецептами, давала фитнес-советы. В какой-то момент её деятельность начала приносить доход. Сегодня же у Лерчек более 10 млн подписчиков.

2 Чем занимается блогер Лерчек? В первую очередь Валерия Чекалина известна как фитнес-блогер. Главное, чем запомнилась Лерчек, – её фитнес-марафоны. С 2018-го девушка проводит марафоны "Идеальное тело", обещая участникам минус 10 сантиметров от талии за четыре недели. Подписчикам идея пришлась по душе, и на марафон стало записываться много людей. "Не важно, 18 вам или 80 лет, нужно добиться рельефа или сбросить всего лишь 3 кг, качественно проработать целлюлит или из веса 100+ уменьшить свои объёмы до желаемых, – каждый найдёт тренировки для себя и добьётся своей цели", – говорится в описании марафона. Кроме того, девушка создала собственный бренд косметики – Letique Cosmetics, который выпускает средства для ухода за телом и лицом. Продукцию продают не только в России, но и в странах СНГ, Европе и США.

3 Как разбогатела блогер Лерчек? Участие в фитнес-марафоне платное, поэтому после его создания Лерчек начала много зарабатывать. Кроме того, доход ей приносит реклама в социальных сетях. Продажа косметики – ещё одна статья доходов Чекалиной.

4 Сколько зарабатывает Лерчек? Точных данных о заработке Чекалиной нет. Но выручка ООО "БИ ФИТ", зарегистрированного на блогера и её мужа, в 2021 году составила почти 3 млрд рублей. А чистая прибыль компании – 657,8 млн рублей. Бренд косметики тоже приносит хороший доход. Как пишет The Voice , в среднем Лерчек зарабатывает на Letique Cosmetics более 110 млн рублей в год. В 2020 году Forbes поставил Чекалину на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых блогеров соцсетей в России. Да и широкой публике Лерчек стала известна после того как с размахом отметила 30-летний юбилей осенью 2022-го. Гостями пышного мероприятия стали Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие знаменитости. Вели праздничный вечер Нурлан Сабуров и Екатерина Варнава. Первый кусок торта, который отрезала именинница, продали за 1,7 млн рублей. Новость об этом облетела все федеральные СМИ, сделав Чекалину ещё более знаменитой.

5 Как блогер Лерчек задолжала 300 млн рублей налогов? По данным следователей, Валерия Чекалина использовала упрощённую систему налогообложения, хотя давно должна была перейти на общую. Для тех, кто работает по "упрощёнке", законом прописан лимит дохода 150 млн рублей в год. Но с июля 2020-го по июль 2022-го Лерчек заработала на своих фитнес-марафонах гораздо больше, говорится в сообщении СК. Вместо того чтобы перейти на общую систему налогообложения, девушка "раскидывала" доходы по своим родственникам. "Привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчётные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей", – отметили в СК.

6 Что грозит Валерии Чекалиной и её мужу за неуплату налогов? Что именно грозит блогеру и её мужу, неизвестно. Но наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ ("Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица"), может составлять до трёх лет лишения свободы.

7 Что сама Лерчек говорит об уголовном деле? Лерчек и её муж выступили с обращением, но каких-то конкретных подробностей не рассказали. Они лишь сообщили, что не собираются покидать Россию. А супруг блогера объяснил, почему у них дома при обыске нашли восемь килограммов золота . По его словам, таким образом банк расплатился с семьёй за инвестиции. Также супруги сообщили, что готовы сотрудничать и "всё возместить". "За прошлые три года мы оплатили налогов на полтора миллиарда рублей. Это нормально для любого бизнеса, что ты занимаешься деятельностью и совершаешь ошибки. Самое главное – эти ошибки признавать и сотрудничать. Мы готовы всё возместить", – рассказали Лерчек и её муж. А подписчикам они посоветовали не злорадствовать над ситуацией.

*Instagram – принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.