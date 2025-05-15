Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в международный розыск

Он не уплатил 170 млн рублей налогов, а 20 млн — отмыл

15 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: соцсети Гусейна Гасанова

Суд заочно арестовал и объявил в международный розыск блогера и бизнес-тренера Гусейна Гасанова, пишет ТАСС со ссылкой на Следком.

В 2019–2021 годах Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Причем 20 млн из этой суммы он незаконно легализовал для придания видимости правомерного использования.

По данным прокуратуры, коуч проводил доходы от спонсоров розыгрышей, покупателей курсов и прогнозов спортивных ставок не через ИП, а через личные счета родственников и свои как физлица. Затем деньги снимали и отдавали наличными Гасанову либо переводили на его личные счета.

В итоге блогеру заочно предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

На своей странице в запрещенной соцсети Гасанов уже прокомментировал уголовное преследование. По его словам, "на деле все не так драматично", а "все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году".

"Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку", – цитирует его РБК.

Известно, что сейчас Гасанов скрывается за рубежом.