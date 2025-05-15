Блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в международный розыск
Он не уплатил 170 млн рублей налогов, а 20 млн — отмыл
15 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Суд заочно арестовал и объявил в международный розыск блогера и бизнес-тренера Гусейна Гасанова, пишет ТАСС со ссылкой на Следком.
В 2019–2021 годах Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Причем 20 млн из этой суммы он незаконно легализовал для придания видимости правомерного использования.
По данным прокуратуры, коуч проводил доходы от спонсоров розыгрышей, покупателей курсов и прогнозов спортивных ставок не через ИП, а через личные счета родственников и свои как физлица. Затем деньги снимали и отдавали наличными Гасанову либо переводили на его личные счета.
В итоге блогеру заочно предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").
На своей странице в запрещенной соцсети Гасанов уже прокомментировал уголовное преследование. По его словам, "на деле все не так драматично", а "все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году".
"Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку", – цитирует его РБК.
Известно, что сейчас Гасанов скрывается за рубежом.
08:42:22 15-05-2025
Не сильно толерастятся с этими пассажирами ?
10:35:25 15-05-2025
Гость (08:42:22 15-05-2025) Не сильно толерастятся с этими пассажирами ?... А вы предлагаете как с Троцким поступить?
12:35:49 15-05-2025
Гость (10:35:25 15-05-2025) А вы предлагаете как с Троцким поступить? ... Причем Троцкий исправно платил налоги
10:19:02 15-05-2025
Каждый день в СМИ рассказывают про должников перед государством. И все эти должники медийные лица. Соответственно почти все их финансовые потоки и накопление долгов видно налоговикам. Так я им не предъявляют сразу ,через месяц-другой? Если я задолжаю перед Россетями,то мне липиздричество обрежут через пару месяцев. А через месяц-другой приставы арестуют счета. Или государству выгодны эти должники? По коммуналке, по штрафам ГИБДД? Очередной блогер накопил и его преследует государство. А нельзя не допустить этого?
10:36:29 15-05-2025
Гость (10:19:02 15-05-2025) Каждый день в СМИ рассказывают про должников перед государст... Вы школьник или в ПТУ обучаетесь?
11:51:05 15-05-2025
Гость (10:36:29 15-05-2025) Вы школьник или в ПТУ обучаетесь? ... В отличии от Вас, ПТУ он уже закончил.
11:31:59 15-05-2025
Сколько лет смотрю на дичь в терминологии.
Отмыть деньги - легализовать.
Обналичить, вывести со счетов, похитить, получить доход в результате нелегальной деятельности - черные/грязные деньги.
14:36:33 15-05-2025
я однажды забыла про существование Ростелекома и забыла рублей 300 заплатить за интернет.
так они мне весь мозг вынесли в ближайший месяц, а тут сотни миллионов долгов годами копятся и ничего. как так-то?