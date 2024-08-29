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Блогера Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушение ПДД

Чаще всего он превышал скорость

29 августа 2024, 14:02, ИА Амител

Михаил Литвин / Фото из соцсетей блогера
Михаил Литвин / Фото из соцсетей блогера

Российского автоблогера Михаила Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей после того, как он восстановил права. Об этом сообщает Mash.

В мае 2021 года Литвина лишили документов за езду по встречке. В 202-м он смог пересдать экзамен и вернул документы.

За 10 месяцев Михаил Литвин получил штрафы на сумму более 400 тысяч рублей. Чаще всего он превышал скорость. За это блогеру назначили 305 штрафов.

Больше 20 раз он нарушил правила разметки и девять раз – правила парковки. Также штрафы Литвину выписывали и по ряду других правонарушений.

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Комментарии 5

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Гость

14:08:37 29-08-2024

А почему он не там, где сейчас многие его возраста? Болен?

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Гость

14:33:41 29-08-2024

Гость (14:08:37 29-08-2024) А почему он не там, где сейчас многие его возраста? Болен?... Это где?

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Гость

15:57:21 29-08-2024

потому что он в Москве живет, а не в России.

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Гость

14:56:38 29-08-2024

Можно было и посадить. Он и так уже на кортах, готовится..

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Иван

08:39:04 30-08-2024

Таких надо уже в каталажку сажать !

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