Блогера Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушение ПДД
Чаще всего он превышал скорость
29 августа 2024, 14:02, ИА Амител
Михаил Литвин / Фото из соцсетей блогера
Российского автоблогера Михаила Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей после того, как он восстановил права. Об этом сообщает Mash.
В мае 2021 года Литвина лишили документов за езду по встречке. В 202-м он смог пересдать экзамен и вернул документы.
За 10 месяцев Михаил Литвин получил штрафы на сумму более 400 тысяч рублей. Чаще всего он превышал скорость. За это блогеру назначили 305 штрафов.
Больше 20 раз он нарушил правила разметки и девять раз – правила парковки. Также штрафы Литвину выписывали и по ряду других правонарушений.
14:08:37 29-08-2024
А почему он не там, где сейчас многие его возраста? Болен?
14:33:41 29-08-2024
Гость (14:08:37 29-08-2024) А почему он не там, где сейчас многие его возраста? Болен?... Это где?
15:57:21 29-08-2024
потому что он в Москве живет, а не в России.
14:56:38 29-08-2024
Можно было и посадить. Он и так уже на кортах, готовится..
08:39:04 30-08-2024
Таких надо уже в каталажку сажать !