Блогера Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушение ПДД

Чаще всего он превышал скорость

29 августа 2024, 14:02, ИА Амител

Михаил Литвин / Фото из соцсетей блогера

Российского автоблогера Михаила Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей после того, как он восстановил права. Об этом сообщает Mash.

В мае 2021 года Литвина лишили документов за езду по встречке. В 202-м он смог пересдать экзамен и вернул документы.

За 10 месяцев Михаил Литвин получил штрафы на сумму более 400 тысяч рублей. Чаще всего он превышал скорость. За это блогеру назначили 305 штрафов.

Больше 20 раз он нарушил правила разметки и девять раз – правила парковки. Также штрафы Литвину выписывали и по ряду других правонарушений.