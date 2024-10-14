Блогера Литвина предложили отправить на СВО из-за драки с футбольным фанатом
Суд арестовал его на 13 суток
14 октября 2024, 20:35, ИА Амител
Блогера Михаила Литвина предложили отправить на СВО после драки с болельщиком на матче Медиалиги. Об этом сообщает Shot.
Обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет направили представители движения "Ветераны России". Общественников возмутил не только поступок Литвина, но и его интервью от 2018 года. В нем блогер рассказал, что купил военный билет за 330 тысяч рублей.
"В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность", – сказано в обращении.
Во время матча Медиалиги между командами Lit Energy и ростовским СКА произошел инцидент. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. Это привело к потасовке на трибунах.
В суде Литвин признал свою вину и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако это не повлияло на решение суда. Блогер был арестован на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.
09:25:19 15-10-2024
Здоровый, молодой, боевой. А почему тут дерется?
09:45:24 15-10-2024
Не за взятку же у него бронь, этого не может быть, сейчас с этим серьезно
09:56:58 15-10-2024
т.е. по мнению так называемых "ветеранов россии" на СВО идут одни преступники?