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Блогера Литвина предложили отправить на СВО из-за драки с футбольным фанатом

Суд арестовал его на 13 суток

14 октября 2024, 20:35, ИА Амител

Михаил Литвин / Фото: t.me/litvintm
Михаил Литвин / Фото: t.me/litvintm

Блогера Михаила Литвина предложили отправить на СВО после драки с болельщиком на матче Медиалиги. Об этом сообщает Shot.

Обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет направили представители движения "Ветераны России". Общественников возмутил не только поступок Литвина, но и его интервью от 2018 года. В нем блогер рассказал, что купил военный билет за 330 тысяч рублей.

"В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность", – сказано в обращении.

Во время матча Медиалиги между командами Lit Energy и ростовским СКА произошел инцидент. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. Это привело к потасовке на трибунах.

В суде Литвин признал свою вину и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако это не повлияло на решение суда. Блогер был арестован на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.

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Комментарии 3

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Гость

09:25:19 15-10-2024

Здоровый, молодой, боевой. А почему тут дерется?

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Гость

09:45:24 15-10-2024

Не за взятку же у него бронь, этого не может быть, сейчас с этим серьезно

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гость

09:56:58 15-10-2024

т.е. по мнению так называемых "ветеранов россии" на СВО идут одни преступники?

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