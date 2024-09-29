Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО
Отмечается, что его отговорили от этой идеи
29 сентября 2024, 14:25, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом стало известно от источника, близкого к актеру, пишет Shot.
Согласно полученной информации, Ефремов изначально выразил желание обратиться с ходатайством о направлении в зону боевых действий. Он выразил готовность занять должность танкиста, поскольку обладает навыками вождения, а также сообщил о том, что отказался от употребления алкоголя после своего заключения. Однако близкие и администрация исправительного учреждения отговорили его от этой идеи.
Вместо этого актеру предложили сосредоточиться на творческом развитии и работе в швейном цехе. Впоследствии его перевели в библиотеку, где он занимается выдачей книг и написанием стихов.
14:40:49 29-09-2024
сиди на зоне алкаш
14:45:48 29-09-2024
А чё ни таксистом ?
15:01:31 29-09-2024
И вот я еду по Смоленской как на танке.
16:06:00 29-09-2024
Побег из Шоушенка?
16:27:20 29-09-2024
да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист,...
... какой ты нафиг танкист
16:30:04 29-09-2024
Понимаю. Страшно.
19:18:04 29-09-2024
мне одному вспомнились слова из песни
"какой ты нафиг танкист"
23:35:01 29-09-2024
А че.. цапков помиловали..тож захотел?
10:03:41 30-09-2024
Пашаев вроде тоже танкистом на СВО был,теперь этот ломится туда и тоже в танкисты
10:22:27 30-09-2024
Если бы искренне хотел, то никто бы не отговорил, а так больше на пиар похоже.
21:06:29 14-10-2024
Наверное выпить захотелось.
21:41:17 20-10-2024
Как же они себя любят!