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Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО

Отмечается, что его отговорили от этой идеи

29 сентября 2024, 14:25, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео
Михаил Ефремов / Кадр из видео

Актер Михаил Ефремов выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом стало известно от источника, близкого к актеру, пишет Shot.

Согласно полученной информации, Ефремов изначально выразил желание обратиться с ходатайством о направлении в зону боевых действий. Он выразил готовность занять должность танкиста, поскольку обладает навыками вождения, а также сообщил о том, что отказался от употребления алкоголя после своего заключения. Однако близкие и администрация исправительного учреждения отговорили его от этой идеи.

Вместо этого актеру предложили сосредоточиться на творческом развитии и работе в швейном цехе. Впоследствии его перевели в библиотеку, где он занимается выдачей книг и написанием стихов.

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Комментарии 12

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серый

14:40:49 29-09-2024

сиди на зоне алкаш

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Гость

14:45:48 29-09-2024

А чё ни таксистом ?

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Гость

15:01:31 29-09-2024

И вот я еду по Смоленской как на танке.

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Гость

16:06:00 29-09-2024

Побег из Шоушенка?

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Элен без ребят

16:27:20 29-09-2024

да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист,...
... какой ты нафиг танкист

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Гость

16:30:04 29-09-2024

Понимаю. Страшно.

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Шинник

19:18:04 29-09-2024

мне одному вспомнились слова из песни
"какой ты нафиг танкист"

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Гость

23:35:01 29-09-2024

А че.. цапков помиловали..тож захотел?

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Гость

10:03:41 30-09-2024

Пашаев вроде тоже танкистом на СВО был,теперь этот ломится туда и тоже в танкисты

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Гость

10:22:27 30-09-2024

Если бы искренне хотел, то никто бы не отговорил, а так больше на пиар похоже.

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Гость

21:06:29 14-10-2024

Наверное выпить захотелось.

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Серый

21:41:17 20-10-2024

Как же они себя любят!

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