Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО

Отмечается, что его отговорили от этой идеи

29 сентября 2024, 14:25, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео

Актер Михаил Ефремов выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом стало известно от источника, близкого к актеру, пишет Shot.

Согласно полученной информации, Ефремов изначально выразил желание обратиться с ходатайством о направлении в зону боевых действий. Он выразил готовность занять должность танкиста, поскольку обладает навыками вождения, а также сообщил о том, что отказался от употребления алкоголя после своего заключения. Однако близкие и администрация исправительного учреждения отговорили его от этой идеи.

Вместо этого актеру предложили сосредоточиться на творческом развитии и работе в швейном цехе. Впоследствии его перевели в библиотеку, где он занимается выдачей книг и написанием стихов.