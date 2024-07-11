Блогера оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений с резиновыми куклами
Роликами заинтересовалась местная прокуратура
11 июля 2024, 17:16, ИА Амител
Блогер с куклой / Фото: Telegram-канал "Тула. ЭкстремиZм"
В Тульской области за пропаганду нетрадиционных отношений оштрафовали блогера, который рассказывал о жизни с резиновыми куклами, сообщат Telegram-канал Mash.
44-летний мужчина на своем YouTube-канале "Мистер Соло" публиковал видео с куклами Урсулой и Лизой. В итоге роликами заинтересовалась местная прокуратура.
"Моя новая девушка Лиза. Прошу любить и жаловать. Лиза в полный рост – метр семьдесят, во мне – метр восемьдесят. Ее вес – 37 килограммов", – на одном из видео мужчина представляет свою возлюбленную.
В итоге блогера обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
17:35:40 11-07-2024
Так, понятно, с куклами жить нельзя - а с котами-то можно?
20:00:24 11-07-2024
Гость (17:35:40 11-07-2024) Так, понятно, с куклами жить нельзя - а с котами-то можно?... если традиционно, то да, можно
18:59:48 11-07-2024
а вот попрошу без излишней фантазии.
вообще надо у милонова спросить.
он на этих сложных делах сабаку съел. или даже две.
19:15:27 11-07-2024
странно как то,а почему тогда их в магазинах продают раз это пропаганда нетрадиционны сексуальных отношений
20:12:44 11-07-2024
гость (19:15:27 11-07-2024) странно как то,а почему тогда их в магазинах продают раз это... Точно в глаз!
21:59:40 11-07-2024
Гость (20:12:44 11-07-2024) Точно в глаз! ... Кстати, а что слышно про запрет безалкогольного пива?
Резиновые ж и безалкогольное п - хайвей ту хелл, однозначно!
21:54:14 11-07-2024
Симпатичная
21:58:37 11-07-2024
А вибратор теперь тоже продавать нельзя?
07:14:18 12-07-2024
Сева (21:58:37 11-07-2024) А вибратор теперь тоже продавать нельзя? ... И куклы продавать можно, и вибраторы. И даже поступать с этими вещами можно как твоему воспаленному воображению заблагорассудится. Нельзя ролики про это снимать и в интернет выкладывать, и только. Блоххер зачем выложил это в интернет? Хотел своим «счастьем» поделиться? Неа. Он хотел хайпануть, все эти лайки, подписочки и прочая лабуда для чего они вообще весь свой контент снимают. Хотел - получил.
09:21:49 12-07-2024
Сева (21:58:37 11-07-2024) А вибратор теперь тоже продавать нельзя? ... Продавать можно, а использовать нельзя. ХАРАМ!
08:10:46 12-07-2024
нетрадиционных ---- эта же кукла женщины, он мужик, женщина с мужиком это традиционно
08:49:58 12-07-2024
37 кг -анарексичка?
10:21:09 12-07-2024
Гость (08:49:58 12-07-2024) 37 кг -анарексичка?... Кукла.