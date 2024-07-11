Блогера оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений с резиновыми куклами

Роликами заинтересовалась местная прокуратура

11 июля 2024, 17:16, ИА Амител

Блогер с куклой / Фото: Telegram-канал "Тула. ЭкстремиZм"

В Тульской области за пропаганду нетрадиционных отношений оштрафовали блогера, который рассказывал о жизни с резиновыми куклами, сообщат Telegram-канал Mash.

44-летний мужчина на своем YouTube-канале "Мистер Соло" публиковал видео с куклами Урсулой и Лизой. В итоге роликами заинтересовалась местная прокуратура.

"Моя новая девушка Лиза. Прошу любить и жаловать. Лиза в полный рост – метр семьдесят, во мне – метр восемьдесят. Ее вес – 37 килограммов", – на одном из видео мужчина представляет свою возлюбленную.

В итоге блогера обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовали на 100 тысяч рублей.