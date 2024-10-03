Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Их подозревают в выводе денег за границу
03 октября 2024, 15:17, ИА Амител
Валерия и Артем Чекалины, известные блогеры, были задержаны на двое суток, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, также был задержан Роман Вишняк, соучредитель компании, занимающейся торговлей косметическими средствами. Изначально планировалось задержать только его, но после очной ставки и допроса было принято решение задержать и блогеров.
Сообщается, что Вишняк предложил Чекалиным проводить марафоны и взял на себя их организацию. За это он получал около четверти от общего дохода. Параллельно Вишняк и Чекалины создали компанию по продаже косметики и продуктов питания, после чего Вишняк уехал в США.
Когда доходы от бизнеса начали расти, Вишняк и Чекалины решили использовать услуги банков в Дубае. Оплата осуществлялась через ссылку, которая вела на банк ОАЭ. Этот факт рассматривается российскими следователями как перевод денег по поддельным документам.
15:27:40 03-10-2024
в тюрьму всех жуликов давно пора упрятать
15:43:31 03-10-2024
Муж у неё ведь на СВО ушёл, везде писали.
Его прям там задержали?
11:03:02 04-10-2024
Хорошая новость