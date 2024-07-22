Блогеров могут обязать получать лицензию для продажи курсов и тренингов

Подобную деятельность предложили признать образовательной

22 июля 2024, 16:48, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесен пакет законопроектов, который предусматривает получение лицензии на образовательную деятельность для блогеров-инфобизнесменов. Как сообщает газета "Известия", документы рассмотрят на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Предложенные законопроекты предлагают внести изменения в закон "Об образовании". Они предполагают, что блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги без соответствующей лицензии. Также предлагается прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные.

Уточняется, что в первом квартале 2023 года выручка в этом сегменте составила 46,7 млрд рублей, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году. Чаще всего люди приобретают курсы по обучению профессиям, по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике и прочему.

Председатель совета Национальной ассоциации блогеров Мария Терентьева-Галицких считает, что изменения могут быть, если они не усложнят жизнь законопослушным участникам рынка. Если новая система упростит получение необходимой лицензии, то поправки можно лишь приветствовать.