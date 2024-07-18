Реестр недобросовестных блогеров хотят создать в России

Критерии добросовестности уже в разработке

18 июля 2024, 07:33, ИА Амител

Девушка снимает видео на смартфон / Фото: unsplash.com

В Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере блогосферы предложила ввести в России единый реестр недобросовестных блогеров. Об этом "Ведомостям" сообщила ее член Яна Лантратова.

Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. Также она будет отвечать за кодекс правил "добросовестных практик", критерии "недобросовестности" и меры наказания при нарушениях.

Стандарты добросовестности пока в разработке, но они точно будут включать несоблюдение законодательства, фейки и жалобы на услуги блогеров. Информацию о нарушениях будут передавать в РКН и МВД.

Ранее стало известно, что владельцев аккаунтов с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек могут обязать передавать в РКН сведения о себе.