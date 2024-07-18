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Реестр недобросовестных блогеров хотят создать в России

Критерии добросовестности уже в разработке

18 июля 2024, 07:33, ИА Амител

Девушка снимает видео на смартфон / Фото: unsplash.com
Девушка снимает видео на смартфон / Фото: unsplash.com

В Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере блогосферы предложила ввести в России единый реестр недобросовестных блогеров. Об этом "Ведомостям" сообщила ее член Яна Лантратова.

Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. Также она будет отвечать за кодекс правил "добросовестных практик", критерии "недобросовестности" и меры наказания при нарушениях. 

Стандарты добросовестности пока в разработке, но они точно будут включать несоблюдение законодательства, фейки и жалобы на услуги блогеров. Информацию о нарушениях будут передавать в РКН и МВД.

Ранее стало известно, что владельцев аккаунтов с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек могут обязать передавать в РКН сведения о себе.

инициативы блогеры

Комментарии 2

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Гость

07:51:57 18-07-2024

Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. Также она будет отвечать за кодекс правил...
Главное, что-бы в этой "саморегулируемой организации" трудились только добросовестные трудящиеся. Бабёшки чтобы все рожавшие, а небабёшки, в армии отслужившие.

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Гость из будущего

09:15:59 18-07-2024

Гость (07:51:57 18-07-2024) Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. ...
Родившие не меньше 3 ангелочков, а небабешки обязательно отслужившие на СВО. Ещё нужно добавить Мизулину, десяток священников и несколько проверенных государством историков, которые точно знают, что теперь считается фейком, а что нет.

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