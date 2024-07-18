Реестр недобросовестных блогеров хотят создать в России
Критерии добросовестности уже в разработке
18 июля 2024, 07:33, ИА Амител
В Госдуме рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере блогосферы предложила ввести в России единый реестр недобросовестных блогеров. Об этом "Ведомостям" сообщила ее член Яна Лантратова.
Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. Также она будет отвечать за кодекс правил "добросовестных практик", критерии "недобросовестности" и меры наказания при нарушениях.
Стандарты добросовестности пока в разработке, но они точно будут включать несоблюдение законодательства, фейки и жалобы на услуги блогеров. Информацию о нарушениях будут передавать в РКН и МВД.
Ранее стало известно, что владельцев аккаунтов с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек могут обязать передавать в РКН сведения о себе.
07:51:57 18-07-2024
Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. Также она будет отвечать за кодекс правил...
Главное, что-бы в этой "саморегулируемой организации" трудились только добросовестные трудящиеся. Бабёшки чтобы все рожавшие, а небабёшки, в армии отслужившие.
09:15:59 18-07-2024
Гость (07:51:57 18-07-2024) Вести реестр будет профильная саморегулируемая организация. ...
Родившие не меньше 3 ангелочков, а небабешки обязательно отслужившие на СВО. Ещё нужно добавить Мизулину, десяток священников и несколько проверенных государством историков, которые точно знают, что теперь считается фейком, а что нет.