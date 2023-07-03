Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

За нарушение запрета также предлагают вносить авторов контента в список иноагентов

03 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила штрафовать блогеров на сумму до трех миллионов за рекламу товаров из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновникам предлагают оценить целесообразность подобной инициативы. За систематическое нарушение запрета предлагают вносить блогеров в список иностранных агентов.

Обращение представители ассоциации направили главе Кабмина Михаилу Мишустину, спикерам Совфеда и главе Лиги безопасного интернета.