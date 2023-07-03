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Блогеров предложили штрафовать за рекламу товаров из недружественных стран

За нарушение запрета также предлагают вносить авторов контента в список иноагентов

03 июля 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила штрафовать блогеров на сумму до трех миллионов за рекламу товаров из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновникам предлагают оценить целесообразность подобной инициативы. За систематическое нарушение запрета предлагают вносить блогеров в список иностранных агентов.

Обращение представители ассоциации направили главе Кабмина Михаилу Мишустину, спикерам Совфеда и главе Лиги безопасного интернета. 

Экономика

Комментарии 8

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Алекс

13:20:54 03-07-2023

Рекламировать, значит, нельзя, а пользоваться и покупать такие товары нам можно?)

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Гость

13:32:03 03-07-2023

В очередной раз спрошу - почему у этих патриотов итальянское название?))) А как же закон о чистоте языка? И - внезапно - рекламу в статьях, постах и т.д. размещает не блогер, а площадка. По крайней мере, в подавляющем большинстве случаев) Так что все вопросы, скажем, к Яндексу.

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Гость

13:36:54 03-07-2023

за, конечно за, казну пополнять надо

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Гость

13:59:02 03-07-2023

а депутатов за езду на немецких, японских и американских авто будут штрафовать?

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Гость

14:16:05 03-07-2023

Доиндустриальная, сырьевая экономика, решила запретить рекламу недружественных импортных товаров, будем рекламировать нефть, газ, лес, металлы, другого своего пока нет, но будем надеятся, что далёком будущем появятся.

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Гость

15:41:20 03-07-2023

Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ" это мёртво рожденный ребёнок кремля.

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Гость

15:47:24 03-07-2023

Гвозди можем рекламировать! Китай и Белоруссия их выпускает, своих пока нету.

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Гость

16:37:56 03-07-2023

Гость (15:47:24 03-07-2023) Гвозди можем рекламировать! Китай и Белоруссия их выпускает,... ))))))))

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