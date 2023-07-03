Жители России стали рекордно много работать

Прирост обеспечили женщины

03 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня, пишет РБК.

В январе-марте 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Годом ранее было 38 часов 14 минут. А наибольшее до этого значение (данную квартальную статистику Росстат ведет с 2010-го) фиксировали в четвертом квартале 2012 года – 38 часов 29 минут.

Рост обусловлен острой нехваткой персонала, переходом на работу в несколько смен и повышением экономической вовлеченности женщин.

Ранее РПЦ утвердила молитву, которая поможет найти работу.