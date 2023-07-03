Жители России стали рекордно много работать
Прирост обеспечили женщины
03 июля 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Длительность рабочей недели у россиян выросла до рекордного уровня, пишет РБК.
В январе-марте 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 30 минут рабочего времени в неделю. Годом ранее было 38 часов 14 минут. А наибольшее до этого значение (данную квартальную статистику Росстат ведет с 2010-го) фиксировали в четвертом квартале 2012 года – 38 часов 29 минут.
Рост обусловлен острой нехваткой персонала, переходом на работу в несколько смен и повышением экономической вовлеченности женщин.
Ранее РПЦ утвердила молитву, которая поможет найти работу.
10:08:30 03-07-2023
Ничего хорошего в этом нет....
10:15:11 03-07-2023
Пагадитя. А как же три К? Женщины же должны рожать, очаг там хранить, за мужчинами ухаживать и вообще быть женщинами? Дома сидеть с детьми. У них нет ума, они не способны работать там, где трудятся мужчины, и вообще по задумке наших властей не должны получать вышку, а должны рожать с 18 нонстоп, а лучше вообще в школе начинать это делать. А что вдруг пошло не так?
10:38:39 03-07-2023
Гость (10:15:11 03-07-2023) Пагадитя. А как же три К? Женщины же должны рожать, очаг там... не можешь родить что ли, мать..?
10:54:56 03-07-2023
Гость (10:38:39 03-07-2023) не можешь родить что ли, мать..?... Обращение "мать" со стороны взрослого (вроде бы) человека как бы подразумевает, что женщина уже вышла из репродуктивного возраста. Тогда о чем вопрос? Обращение на "ты" подразумевает знакомство. Или хамство. То, что вы не умеете смотреть по сторонам и не видите, что наше государство сейчас напоминает лебедя, рака и щуку из небезызвестной басни, говорит о том, что вы либо не умны, либо ... кгхм... рады тому, что происходит. Что сказать-то хотели?
10:30:19 03-07-2023
Скоро вообще только женщины и будут на улицах да старики.
10:45:22 03-07-2023
Дольше сидеть на работе - не значит больше наработать
10:54:09 03-07-2023
Ну это средняя. А по факту, хреначат на 2-3 работах. В основном, похоже, женщины. Дети - само вырастет.
11:01:53 03-07-2023
Гость (10:54:09 03-07-2023) Ну это средняя. А по факту, хреначат на 2-3 работах. В основ... не само. Детей будет воспитывать школа. Трудом. Впрочем, можно сделать проще - сразу отправлять их в трудовые лагеря по достижении определенного возраста. А в 18 одних рожать, вторых в армию. Работать можно завезти гастарбайтеров, им платить надо меньше. Профит.
15:49:45 03-07-2023
Гость (11:01:53 03-07-2023) не само. Детей будет воспитывать школа. Трудом. Впрочем, мож... Мде, мозг то вам загадили капитально, тут уже никакая чистка не поможет, это навсегда :-)
11:21:57 03-07-2023
Конечно это не радует от слова совсем. Люди ради копейки на еду коммуналку и шмотки хреначат и нет никакого просвета в этой жизни.
15:51:19 03-07-2023
Гость (11:21:57 03-07-2023) Конечно это не радует от слова совсем. Люди ради копейки на... Таков смысл твоей жизни детка, ну еще детей нарожать, лентяев, таких же как ты.
11:45:12 03-07-2023
"Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 Кодекса)." (с)
12:10:33 03-07-2023
Гость (11:45:12 03-07-2023) "Нормальная продолжительность рабочего времени не может прев... Отправь ТК вслед за конституцией!