Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщить о себе в Роскомнадзор

Как отметили в ведомстве, это не регистрация, а уведомление о том, что человек занимается распространением информации

12 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Девушка за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно инициативе, такие пользователи должны будут сообщить в РКН свои Ф. И. О. и контактные данные для направления "юридически значимых сведений". Это не регистрация в ведомстве, а уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации.

Также предполагается запрет на распространение рекламы российскими компаниями на страницах пользователей, которые в РКН о себе не сообщили.