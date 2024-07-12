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Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщить о себе в Роскомнадзор

Как отметили в ведомстве, это не регистрация, а уведомление о том, что человек занимается распространением информации

12 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Девушка за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Девушка за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией свыше тысячи человек могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно инициативе, такие пользователи должны будут сообщить в РКН свои Ф. И. О. и контактные данные для направления "юридически значимых сведений". Это не регистрация в ведомстве, а уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации.

Также предполагается запрет на распространение рекламы российскими компаниями на страницах пользователей, которые в РКН о себе не сообщили.

Россия блогеры

Комментарии 3

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Гость

08:08:15 12-07-2024

Раскрученные блогеры с миллионной аудиторией, получающие хорошие деньги от рекламы, убирают потенциальных конкурентов? Ведь человек с 1 000 подписчиков теперь сто раз подумает, надо ли "светиться" из-за желания пообщаться в сети, не имея с этого дохода.

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гость

11:50:29 13-07-2024

Гость (08:08:15 12-07-2024) Раскрученные блогеры с миллионной аудиторией, получающие хор... а что вас смушает? Предложение не лишено смысла. Получаешь деньги, и немалые, от общения в соцсетях - плати налог на этот доход, неси ответственность за инфу

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Гость

13:11:03 13-07-2024

гость (11:50:29 13-07-2024) а что вас смушает? Предложение не лишено смысла. Получаешь д... Получают деньги те, у кого миллионы подписчиков. А если 1000 - то никакого дохода, только люди общаются.

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