"Законная цель". Россия готова объявить интернет-войну видеохостингу YouTube

Кто выиграет от закрытия американского видеохостинга и как далеко зайдет интернет-цензура

08 июля 2024, 06:40, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

Очередной "подарок" от американского видеохостинга YouTube получили некоторые российские артисты, не ставшие релокантами после СВО – их каналы заблокировала администрация ресурса. И хотя пострадавшие явно пытаются бодриться и демонстрируют, что дискриминационная мера им нипочем, очевидно, что решение администрации сервиса радости у артистов не вызвало.

В то же время блокировка каналов снова заставила задуматься о российской альтернативе YouTube, вопрос о которой поднимался с конца 2000-х годов. Более того, финансировались различные проекты, в том числе структурами, связанными с госбюджетом. Amic.ru попытался понять причину блокировки каналов российских звезд. А еще мы попробовали разобраться, почему так и не появился аналогичный отечественный видеосервис, и узнать, стоит ли ожидать его появления в будущем.

Особенности "шаманского" пиара

Вечером 4 июля поклонники певца SHAMAN, Полины Гагариной, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса, актера Вячеслава Манучарова при попытке зайти на YouTube-каналы своих кумиров обнаружили послания администрации сервиса о том, что аккаунты заблокированы "за нарушения правил ресурса".

SHAMAN не растерялся и пропиарился на этой неприятности в своем телеграм-канале: "Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ". Впрочем, аналогичным образом он отреагировал на рестрикции со стороны евробюрократии, написав в канале: "Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я – РУССКИЙ".

Следует напомнить, что репрессивные меры в отношении ряда российских пользователей администрация сервиса начала еще в марте 2022 года. Тогда были удалены некоторые видеоматериалы о поддержке СВО на Украине и заблокированы некоторые каналы – под "раздачу" угодили RT, Sputnik, ТАСС, НТВ, ВГТРК, Первый канал, "Москва 24" и некоторые другие. Впрочем, отдельные каналы и некоторый контент попадали под ограничения еще раньше – Роскомнадзор тогда заявил, что с 2020 года зафиксировал 36 случаев удаления материалов и блокировку у российских общественных деятелей, СМИ, спортивных клубов и образовательно-просветительских проектов.

Российские законодатели пригрозили ответными мерами. Сенатор Андрей Клишас тогда же, в марте 2022-го, заявил, что YouTube будет заблокирован в РФ, если хостинг не отменит решение. С тех пор тема блокировки площадки постоянно всплывает в выступлениях российских политиков, а Роскомнадзор уже неоднократно выносил ему предупреждения, однако к настоящему моменту дело дошло только до пометки в поисковиках, что иностранный владелец ресурса нарушает законодательство РФ.

Судиться можно, но не в России

Впрочем, шаги по ограничению работы YouTube в нашей стране все же предпринимаются. Так, 28 июня депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что нельзя исключать вариант замедления работы сервиса в России. Он сообщил, что внесенный недавно на рассмотрение в ГД законопроект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах затронет YouTube даже в том случае, если его "притормозят" в нашей стране.

"Это значит, что рекламные интеграции, которыми сейчас активно промышляют российские контент-мейкеры на американском видеохостинге, окажутся вне закона. А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечен в эту деятельность", – сообщил Горелкин.

Бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что пострадавшие звезды могут попытаться обжаловать данное решение в судебном порядке, но только не на территории России.

"YouTube не сотрудничает с нашей правоохранительной системой, поэтому любой вердикт, вынесенный здесь, не будет иметь для администрации ресурса никакого значения, с тем же успехом можно обжаловать это у луны, звезд и так далее. Если у заблокированных артистов есть возможность подписать, скажем, европейских или американских адвокатов, то можно попробовать сделать это там – хотя бы есть шанс, что представители ответчика придут в суд", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Андрей Фефелов, главный редактор популярного общественно-политического интернет-канала "День ТВ", также удаленного с YouTube в октябре 2023-го, считает, однако, действия администрации заокеанского видеохостинга вполне логичными.

"Идет война. YouTube – один из инструментов этой войны, это оружие в руках коллективного Запада, как и сформированная им мировая долларовая система. Это инструмент управления, контроля, манипуляции массами. И наш канал "День ТВ", как и каналы SHAMAN, Газманова, Чичериной, других артистов, поддерживающих СВО, – законная цель в этой войне. На месте нашего противника, владельцев видеоплощадки, я поступил бы аналогичным образом", – пояснил он amic.ru.

Исходя из этого, Фефелов считает бессмысленными попытки обжаловать блокировку:

"Это как в ходе боевых действий, скажем, одной из сторон был подбит танк. Есть ли смысл подавать в суд, писать протест или что-то в этом духе. Даже если война носит гибридный характер, это не отменяет логики действий сторон, в рамках которой такие каналы воспринимаются как вражеские".

Шанс на альтернативу есть?

Об альтернативе YouTube задумались, когда начались первые ограничения в отношении пользователей из РФ. Поначалу в России попытались раскрутить его аналог Rutube, созданный еще в 2006 году предпринимателями из Орла, но позднее вошедший в связанный с государством холдинг "Газпром-медиа", напоминает член правления Ассоциации пользователей интернета Артем Козлюк.

"Однако импортозамещение здесь не удалось – Rutube остался большей частью площадкой для телеканалов, публикующих там свой контент, но широкая публика в целом не столь активно пользовалась этим аналогом для публикации собственных материалов. Предпринимались попытки заманить на Rutube создателей видеопродукции, но те чаще всего воспринимали его как площадку, дополнительную к YouTube, который имеет давнюю историю и международный охват", – рассказал он amic.ru.

Тогда среди чиновников родилась идея выдвинуть в качестве альтернативы хостинг "VK Видео", который был создан в рамках взятой государством под контроль социальной сети "ВКонтакте", имеющей внушительное количество пользователей в разных странах, отмечает эксперт.

"У "VK Видео" есть шанс сравниться по востребованности с YouTube на российской территории, в том числе по причине некоторых преимуществ – публикации материалов, которые запрещены на американской платформе", – заметил Артем Козлюк.

Он полагает, что для дальнейшего продвижения этой платформы государство будет продолжать давление на популярный зарубежный видеохостинг:

"Могут вводиться санкции в отношении тех, кто размещает контент на YouTube, либо вообще признать его экстремистским, как Facebook* или Instagram*. Или можно принудить производителей умных телевизоров включать в перечень предустановленных программ только "VK Видео" и не допускать предустановки YouTube. Такого рода шагами можно принудить создателей контента и пользователей отдать предпочтение "VK-Видео". Но это будет сделано, когда станет понятно, что у этого ресурса наработана собственная обширная база пользователей".

По мнению Германа Клименко, создание в России новой площадки, способной заместить заокеанский видеохостинг, нереально:

"Это десятилетия работы, поэтому сейчас с нуля создать альтернативу уже невозможно – YouTube уже укоренился в Сети и заменить его вряд ли получится. Мы уже наблюдали, как пользователи Facebook* растворились во "ВКонтакте", а Instagram – в Telegram. Так и здесь, от попыток заместить данный ресурс выиграют, видимо, "Яндекс" и опять-таки "ВКонтакте".

Создание и поглощение

Артем Козлюк отмечает, что особенность популярных интернет-площадок такова, что они всегда создавались частным бизнесом, увлеченными лицами:

"Так получилось, что проекты, финансируемые государством создать что-либо массовое в этой сфере, не были успешными – такова особенность этой среды. Как правило, пользователь тянется к продуктам, которые вырабатывает сам рынок. Государство может поглотить успешные проекты, как это произошло с "ВКонтакте", ставшей по факту государственной социальной сетью, или WeChat в Китае – она поглощена госструктурами и стала таким мессенджер-комбайном, включающем социальную сеть, видеохостинг, средство оплаты и так далее".

При этом специалист отмечает, что в России всегда хватало талантливых людей, способных создать интересный, уникальный интернет-продукт:

"Нашими специалистами был создан "Яндекс" – достойная альтернатива Google. В целом же мало где в мире есть столь же высококлассные разработчики, способные конкурировать с западными гигантами. Другое дело, что с 2011-2012 годов у нас началось жесткое регулирование IT-сферы, интернета. Это сказывается не только на рядовых пользователях, сталкивающихся, скажем, с блокировкой ресурсов, но и на IT-бизнесе, производстве продуктов. И многие зарубежные игроки, которые могли бы начать работу на российском рынке, не стали этого делать".

Андрей Фефелов считает, что ставить вопрос о создании российской альтернативы YouTube в нынешних условиях несколько наивно:

"Надо понимать, что над созданием этого видеохостинга, который является частью Google, работали лучшие специалисты цифровой отрасли. Это лучшее на сегодняшний день, что сделали цифровики всего мира. Поэтому единственное, что сейчас может сделать наше государство, – это загнать силой интернет-пользователей на российские площадки, порой плохо сделанные, без соответствующих алгоритмов. В том числе через блокировку YouTube, его полный запрет. Иного же выхода пока просто нет".

* Принадлежат Meta, деятельность компаний в РФ признана экстремистской и запрещена