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Блогеры Чекалины погасили все долги по налогам

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении них прекращено

15 января 2024, 09:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Блогеры Валерия и Артем Чекалины погасили задолженность по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина.

"Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей", – сказал Бастрыкин.

Он добавил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении пары прекращено. Расследование дела о легализации имущества преступным путем продолжается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили запланированный концерт певицы Лолиты. 

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Комментарии 2

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Гость

10:01:44 15-01-2024

налоговую недоимку, пени и штраф --- ну вот, молодцы, а можно было без пени и штрафа

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Леня

10:10:38 15-01-2024

Теперь опять марафоны запускать, отбивать

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