Блогеры Чекалины погасили все долги по налогам
Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении них прекращено
15 января 2024, 09:17, ИА Амител
Блогеры Валерия и Артем Чекалины погасили задолженность по налогам в 504 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК РФ Александра Бастрыкина.
"Благодаря имеющимся доказательствам они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей", – сказал Бастрыкин.
Он добавил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении пары прекращено. Расследование дела о легализации имущества преступным путем продолжается.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили запланированный концерт певицы Лолиты.
10:01:44 15-01-2024
налоговую недоимку, пени и штраф --- ну вот, молодцы, а можно было без пени и штрафа
10:10:38 15-01-2024
Теперь опять марафоны запускать, отбивать