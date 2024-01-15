Весенний концерт Лолиты отменили в Новосибирске
Люди раскупили все билеты на мероприятие, которое не состоится
15 января 2024, 07:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Концерт Лолиты, запланированный на 2 апреля, отменили в Новосибирске. Об этом сообщает НГС.
Мероприятие должно было состояться в ДЖК, концерт, приуроченный к юбилею Лолиты, пользовался спросом у зрителей. На него скупили все билеты.
Отмечается, что Лолита также должна была выступить в Доме ученых СО РАН в Академгородке 31 марта. Информации об отмене этого концерта пока нет и афиша по-прежнему находится на сайте.
Причина отмены концерта в ДЖК на данный момент уточняется.
Ранее Лолита Милявская заявила, что помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода.
08:46:42 15-01-2024
Всё правильно. Долой с наших экранов эту позорницу!
08:55:39 15-01-2024
Вопрос не в том, что долой эту иди ту. Нужно давать дорогу молодым и талантливым. Их много. Смотреть нужно, кто этому мешает. Тех и долой.
09:09:29 15-01-2024
помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода --- может хватит уже наказывать, она все поняла
09:27:04 15-01-2024
Это какой "вкус" надо иметь, что-бы ходить на её концерты? Отстой полный.
16:49:21 15-01-2024
Гость (09:27:04 15-01-2024) Это какой "вкус" надо иметь, что-бы ходить на её концерты? О... А как же: "Отбивает польку, шпилька каблучок, милый мой ты только, снял бы пиджачок, ах рубашка белая, галстук дорогой, я сегодня смелая, ты сегодня мой.." ? или "Ориентация север, я хочу чтоб ты верил, я хочу чтоб ты плакал, я не буду бояться.." Есть у нее хорошие песни.
09:38:24 15-01-2024
Куда теперь этой старой, переобутой хохлушке деваться ? Депоотируйте её на родину. Там её встретят.
09:47:38 15-01-2024
Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, переобутой хохлушке деваться ? Депо... Может, я что-то пропустила? Вроде Лолита пела о любви, а не о политике. Никаким молодым талантам дорогу не перекрывала, россиян рабами и холопами не обзывала, как Пугачева. Что на неё накинулись?
09:59:30 15-01-2024
Гость (09:47:38 15-01-2024) Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, п... А ненадо было "ушами спаниэля" в "мутаборе" размахивать
10:13:05 15-01-2024
Гость (09:59:30 15-01-2024) А ненадо было "ушами спаниэля" в "мутаборе" размахивать ... Это её личное дело. Меня никак не касается, вас тоже. Или вы позавидовали, ваши "уши спаниэля" выглядят много хуже?
10:34:40 15-01-2024
Гость (09:47:38 15-01-2024) Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, п... Пугачева обзывала не всех, о только тех, кто на нее наехал. Читайте внимательнее ее цитату.
12:49:48 15-01-2024
Гость (10:34:40 15-01-2024) Пугачева обзывала не всех, о только тех, кто на нее наехал. ... Это Пугачева уже много позже стала пояснять, что имела в виду не всех россиян, а только некоторых. Хотя ясно, что оправдание шито белыми нитками, она высказала своё мнение о всех нас. Галкин выражается более определенно в адрес жителей России, не буду здесь повторять. Лобода в интервью всюду заявляет, что Алла Борисовна во всем поддерживает Максима и сама так думает. Недавно Галкина оштрафовали на 2млн В Дубаях за антироссийские высказывания, а Сердючке (выступавшей с ним) вообще запретили въезд в Эмираты.
13:12:43 15-01-2024
Гость (12:49:48 15-01-2024) Это Пугачева уже много позже стала пояснять, что имела в ви... Ну точно. Лобода то всё про всех знает, даже знает, что другие думают. Пугачева за мужа так-то не в ответе, наоборот муж должен отвечать за жену.
16:55:44 15-01-2024
Гость (13:12:43 15-01-2024) Ну точно. Лобода то всё про всех знает, даже знает, что друг... Муж должен отвечать за жену, это когда муж. А когда Галкин воспитанник матери всех голубых Пугачевой? Кто за кого отвечает?
13:28:55 15-01-2024
при-тра́в-ли-вать - (охотн.) приучать (собаку, ястреба и т. п.) к травле зверя, дичи
09:50:15 15-01-2024
Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, переобутой хохлушке деваться ? Депо... Гость, твои предки также в далекие годы на площади кричали - Ату её н костер!!! ?
11:38:47 15-01-2024
Гость (09:50:15 15-01-2024) Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, п... А ваши предки так-же за 33 серебрянника, разгоняли с площадей баб и детей?
13:11:03 15-01-2024
Гость (09:50:15 15-01-2024) Гость (09:38:24 15-01-2024) Куда теперь этой старой, п... А твои что делали в далёкие годы? Доносы писали?
09:40:01 15-01-2024
престарелая , пьющая неадекваша. это только когда ребенок ползает по полу и улыбается это мило. Когда по полу ползает полуголая дряхлая в годах бабища - это перебор. Кровь из глаз аж пошла , смотреть на это. Поделом им и досталось. Много молодых нормальных артистов- им и дорога. А эта пусть носки вяжет, и бойцам и для вечеринок)))))
09:56:42 15-01-2024
гость (09:40:01 15-01-2024) престарелая , пьющая неадекваша. Когда по полу ползает полуголая дряхлая в годах бабища - это перебор.... Где вы это видели? В сети подпольные съемки ? Может, ещё и порнуху гуглите? Лучше смотрите музыкальные клипы, сделанные профессионально и легально.
10:36:16 15-01-2024
Гость (09:56:42 15-01-2024) Где вы это видели? В сети подпольные съемки ? Может, ещё и п... На всех развлекательных сайтах это видео было. У вас с интернетом проблемы?
11:38:12 15-01-2024
Гость (10:36:16 15-01-2024) На всех развлекательных сайтах это видео было. У вас с интер... У меня нет проблем с интернетом. Просто мне эта тема неинтересна. А вот вы , похоже, выискиваете и смакуете подробности, аж слюни текут.
12:18:57 15-01-2024
Гость (11:38:12 15-01-2024) У меня нет проблем с интернетом. Просто мне эта тема неинтер... если тема неинтересна, чеж тогда в дискуссию вступаете? . Идите и смотрите подпольную порнуху))))
13:07:47 15-01-2024
Гость (12:18:57 15-01-2024) если тема неинтересна, чеж тогда в дискуссию вступаете? . Ид... Благодарю за совет, но у нас с вами разные интересы. Уж если вы так любите порнуху, смотрите без меня!))) В дискуссию вступаю потому, что здесь вопрос именно организованной травли артистов, не уехавших из России и преследуемых укропами. Причем выбран явно незначительный повод, что так зашло вуайеристам, к коим вы явно принадлежите. Вуайеризм - сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми,
17:02:33 15-01-2024
Гость (12:18:57 15-01-2024) если тема неинтересна, чеж тогда в дискуссию вступаете? . Ид... А что такое подпольная порнуха? вроде она легальна.
12:29:34 15-01-2024
Гость (11:38:12 15-01-2024) У меня нет проблем с интернетом. Просто мне эта тема неинтер... Значит, только политика и клипы - это ваше всё? Иногда надо и отдыхать. Для того на развлекательные сайты и заходят, чтобы отвлечься и посмеяться.
12:17:50 15-01-2024
Гость (09:56:42 15-01-2024) Где вы это видели? В сети подпольные съемки ? Может, ещё и п... при чем тут подпольные сьемки - если это из всех официальных утюгов вещало. Вы на облаке живете? только слепой не видел всю эту срамоту.
12:58:30 15-01-2024
Гость (12:17:50 15-01-2024) при чем тут подпольные сьемки - если это из всех официальных... Почему именно такого рода съемки "официальные утюги" распространяют? Чтобы вам, извращенцам, было что посмотреть?
17:29:03 15-01-2024
Гость (12:58:30 15-01-2024) Почему именно такого рода съемки "официальные утюги" распр... Что вы здесь нас учите и спрашиваете? Пообщайтесь на эту тему с господином Эрнстом.
09:45:34 15-01-2024
помогает попавшим под атаку со стороны Украины жителям Белгорода --- а ее коллеги в Израиле сидят и другой стороне помогают, надо завязывать уже ее гнобить
10:09:58 15-01-2024
Кто организовал и ведет травлю именно тех артистов, которых на Украине давно внесли в список врагов? Ещё в 2017 году Лолита Милявская попала в базу данных «Миротворец»(Киркоров давно на «Миротворце» за посещение Крыма): с тех пор певице, у которой в Киеве живут мама и дочь Ева, запрещен въезд на Украину. Из-за этого артистка пропустила выпускной вечер дочки. - Меня не пускали на Украину и не пустят даже на выпускной вечер, это уже понятно, – рассказала певица журналистам после съемок юбилейного концерта «Авторадио». – А моя мама в 75 лет не сможет вести прямой эфир с праздника Евы – ей сложно объяснить, как это сделать. В 2017 на Украине было нападение на мать Лолиты, вот как она рассказывала: « Мама вела ребенка из школы в пять часов вечера. Шла и разговаривала с моей дочкой. Сзади был оглушительный удар. Мама упала, еще били ногами. При этом не взяли ни кошелек, ни другие вещи»
12:07:24 15-01-2024
Гость (10:09:58 15-01-2024) Кто организовал и ведет травлю именно тех артистов, которых ... это два не связанных друг с другом события. авторитет зарабатывается годами, а потерять его можно за минуту. и то что кто то светанулся на каком то сайте, не означает, что теперь ему все будет сходить с рук . Помог кому то - спасибо!!! Где то обоср...лся - отвечай!!!
12:53:10 15-01-2024
Гость (12:07:24 15-01-2024) это два не связанных друг с другом события. авторитет зараба... Как раз прямая связь! Такие компании по травле не проводят просто так! Гнобят именно артистов, не делающих заявлений против нашей страны.
14:19:40 15-01-2024
Гость (12:53:10 15-01-2024) Как раз прямая связь! Такие компании по травле не проводят ... вы оправдываете порочную женщину. зачем? талантом особо она не блещет. а остатки былой славы растеряет и будет забыта
14:45:52 15-01-2024
Просто интересно как западная культура отмены проросла в России. Одно дело, когда выражаются против страны - тогда реально необходимо перекрывать кислород, чтобы человек не зарабатывал с ненавидимой им страны. Но совсем другое дело, когда где то на вечеринке оделся неподобающе с точки зрения глубинного народа. Это шоу-бизнес, это их хлеб так одеваться и так вести себя. Не предлагают же они и вам так себя вести в обычной жизни. Надо заканчивать с этими преследованиями. От того, что сейчас идут военные действия и на фронте гибнут русские солдаты - жизнь не прекращается. Более чем уверен, что все эти поборники нравственности в Новый год вовсе не скорбели, а пили-ели-веселились.
17:06:28 15-01-2024
Гость (14:45:52 15-01-2024) Просто интересно как западная культура отмены проросла в Рос... Более чем уверен, что все эти поборники нравственности в Новый год вовсе не скорбели, а пили-ели-веселились.----------------------Так давно известно, что самые высоконравственные люди - бывшие проститутки и завязавшие алкоголики.