Блогеры Чекалины полностью погасили долг по налогам

311 млн рублей они занимали, поскольку их счета арестованы

22 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блогеры Валерия и Артём Чекалины, обвиняемые в неуплате налогов, полностью погасили долг. Как сообщает Telegram-канал SHOT, об этом заявил их адвокат.

Он подчеркнул, что супруги выплатили 311 млн рублей. Деньги были взяты в долг, поскольку их счета арестованы. Представитель стороны защиты отметил, что погашение долга было основным требованием со стороны следствия и сейчас они ждут "положительной реакции" на их действия.

Как отмечает Telegram-канал 112, против Чекалиных остаётся ещё одно уголовное дело – об отмывании денежных средств. Его в любом случае будут рассматривать лишь в суде.

Напомним, что в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина возбудили уголовное дело из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов. Они использовали схему с дроблением бизнеса для использования "упрощенки" уклонившись от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.