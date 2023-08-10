Блогинг в России могут признать экономической деятельностью

Министерства заявили о готовности обсуждать данный проект

10 августа 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минцифры и Росстандарт поддержали идею внесения деятельности блогеров в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщают "Известия".

В Минцифры выразили готовность обсуждать проект с профильными и заинтересованными ведомствами. Также инициативу поддержали в Росстандарте. Представители ведомства добавили, что готовы обсуждать изменения ОКВЭД-2.

Ранее первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести деятельность блогеров по информированию и рекламе в ОКВЭД.