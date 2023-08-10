Блогинг в России могут признать экономической деятельностью
Министерства заявили о готовности обсуждать данный проект
10 августа 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минцифры и Росстандарт поддержали идею внесения деятельности блогеров в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщают "Известия".
В Минцифры выразили готовность обсуждать проект с профильными и заинтересованными ведомствами. Также инициативу поддержали в Росстандарте. Представители ведомства добавили, что готовы обсуждать изменения ОКВЭД-2.
Ранее первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести деятельность блогеров по информированию и рекламе в ОКВЭД.
17:24:35 10-08-2023
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