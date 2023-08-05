Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии

Речь идет о переводах по номеру телефона с помощью СБП, а также с помощью номера счета

05 августа 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам брать комиссию за переводы по Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о переводах по номеру телефона с помощью СБП, а также с помощью номера счета. При этом при переводе по номеру карты или при личном присутствии в отделении банка комиссия продолжит действовать.

Отметим, что документ действует на переводы между своими счетами в разных банках при сумме до 30 млн рублей ежемесячно.