НОВОСТИОбщество

Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная". Фото красавицы

У женщины трое детей, но это не мешает ей следить за собой и шикарно выглядеть

13 октября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: из соцсетей Натальи Пашининой
Фото: из соцсетей Натальи Пашининой

Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина прошла в финал конкурса "Миссис Вселенная 2023", который состоялся в столице Филиппин, Маниле. Представительницам России нельзя было выступать под флагом страны – Наталья заменила символ на надпись "Алтай", тем самым выразив любовь к родине. И завоевала титул миссис "Верность традициям". Подробнее – в материале amic.ru.

Финалистки "Миссис Вселенная 2023" прошли череду этапов – им нужно было провести самопрезентацию на английском языке, официальные мероприятия с участием первых лиц Филиппин, благотворительные миссии и фотосессии в национальных костюмах.

Что известно о Наталье Пашининой?

Наталье Пашининой 41 год. У нее богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она завоевала корону на престижном конкурсе в Москве "Миссис и Леди Хрустальная корона России-Мира 2023", участвовала в "Миссис Алтая", "Миссис Россия" и других конкурсах. Сейчас она занимается бизнесом и является директором одного из региональных конкурсов красоты. У женщины трое детей – две дочки и сын. Судя по открытым данным, муж Натальи – подполковник полиции, замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Алексей Пашинин.

Кому досталась корона "Миссис Вселенная"?

Победительницей конкурса "Миссис Вселенная" впервые за всю историю стала представительница Филиппин Мерани Гадианы Рахман. Правда, на ленте у нее было указано, что она представляет Гавайи, США. Ее короновала россиянка Елена Максимова как победительница предыдущего конкурса. Почетный титул первой вице-мисс получила участница из Индии, а второй вице-мисс стала представительница Филиппин.

Маргарита Голубева / Фото: vk.com/margolenser

Как выглядит "Мисс Россия — 2023" Маргарита Голубева и что о ней известно?

Корону победительницы завоевала 22-летняя студентка из Санкт-Петербурга
НОВОСТИОбщество

конкурсы Красота и мода

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

12:54:56 13-10-2023

Губы, брови, нос! А старшая дочка красавица!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:37 13-10-2023

Складывается ощущение, что рост 1м50см

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:01 13-10-2023

Ну стала и стала и че? я вот хачапури съела.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:40 13-10-2023

Молодец!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:41 13-10-2023

В какую сумму это мужу обошлось?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:29:19 13-10-2023

Гость (13:24:41 13-10-2023) В какую сумму это мужу обошлось?... на Ютубе есть фильм Бориса Соболева десятилетней давности "Конкурсы красоты. Красавицы от 300 тысяч долларов". думаю что изменился только курс доллара. плюс хирургия и косметологи. вот такие суммы на сегодняшний день получаются, но сабж красивая от рождения, потому бесплатно, естественно)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:27 13-10-2023

ааа, это те самые Пашинины, которые в бору пару лет назад не смогли урвать себе бесплатную землю под новый коттедж как многодетные? Когда народ возмущаться начал и быстро им эту лавочку прикрыли

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:08 13-10-2023

Это потамучто там цыгане не участвовали ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:19 13-10-2023

При такой должности мужа и его "доходах" может вообще не работать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маруся

14:19:36 13-10-2023

Интересно, как она выглядит без боевой раскраски. Так- то у меня соседка, мать 4 - х детей, правда, без мужа- полковника, посимпатичнее будет.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:11:55 14-10-2023

Не видно лица, одна краска.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:06 14-10-2023

конкурс вселенной, известный в узких кругах

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:13 14-10-2023

а вселенная в курсе?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров