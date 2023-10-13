У женщины трое детей, но это не мешает ей следить за собой и шикарно выглядеть

13 октября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: из соцсетей Натальи Пашининой

Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина прошла в финал конкурса "Миссис Вселенная 2023", который состоялся в столице Филиппин, Маниле. Представительницам России нельзя было выступать под флагом страны – Наталья заменила символ на надпись "Алтай", тем самым выразив любовь к родине. И завоевала титул миссис "Верность традициям". Подробнее – в материале amic.ru.

Финалистки "Миссис Вселенная 2023" прошли череду этапов – им нужно было провести самопрезентацию на английском языке, официальные мероприятия с участием первых лиц Филиппин, благотворительные миссии и фотосессии в национальных костюмах.





























Фото из соцсетей Натальи Пашининой

Что известно о Наталье Пашининой?

Наталье Пашининой 41 год. У нее богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она завоевала корону на престижном конкурсе в Москве "Миссис и Леди Хрустальная корона России-Мира 2023", участвовала в "Миссис Алтая", "Миссис Россия" и других конкурсах. Сейчас она занимается бизнесом и является директором одного из региональных конкурсов красоты. У женщины трое детей – две дочки и сын. Судя по открытым данным, муж Натальи – подполковник полиции, замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Алексей Пашинин.

Кому досталась корона "Миссис Вселенная"?

Победительницей конкурса "Миссис Вселенная" впервые за всю историю стала представительница Филиппин Мерани Гадианы Рахман. Правда, на ленте у нее было указано, что она представляет Гавайи, США. Ее короновала россиянка Елена Максимова как победительница предыдущего конкурса. Почетный титул первой вице-мисс получила участница из Индии, а второй вице-мисс стала представительница Филиппин.