Многодетная мать из Барнаула стала финалисткой "Миссис Вселенная". Фото красавицы
У женщины трое детей, но это не мешает ей следить за собой и шикарно выглядеть
13 октября 2023, 12:51, ИА Амител
Многодетная мать из Барнаула, 41-летняя Наталья Пашинина прошла в финал конкурса "Миссис Вселенная 2023", который состоялся в столице Филиппин, Маниле. Представительницам России нельзя было выступать под флагом страны – Наталья заменила символ на надпись "Алтай", тем самым выразив любовь к родине. И завоевала титул миссис "Верность традициям". Подробнее – в материале amic.ru.
Финалистки "Миссис Вселенная 2023" прошли череду этапов – им нужно было провести самопрезентацию на английском языке, официальные мероприятия с участием первых лиц Филиппин, благотворительные миссии и фотосессии в национальных костюмах.
Что известно о Наталье Пашининой?
Наталье Пашининой 41 год. У нее богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она завоевала корону на престижном конкурсе в Москве "Миссис и Леди Хрустальная корона России-Мира 2023", участвовала в "Миссис Алтая", "Миссис Россия" и других конкурсах. Сейчас она занимается бизнесом и является директором одного из региональных конкурсов красоты. У женщины трое детей – две дочки и сын. Судя по открытым данным, муж Натальи – подполковник полиции, замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Алексей Пашинин.
Кому досталась корона "Миссис Вселенная"?
Победительницей конкурса "Миссис Вселенная" впервые за всю историю стала представительница Филиппин Мерани Гадианы Рахман. Правда, на ленте у нее было указано, что она представляет Гавайи, США. Ее короновала россиянка Елена Максимова как победительница предыдущего конкурса. Почетный титул первой вице-мисс получила участница из Индии, а второй вице-мисс стала представительница Филиппин.
12:54:56 13-10-2023
Губы, брови, нос! А старшая дочка красавица!
12:56:37 13-10-2023
Складывается ощущение, что рост 1м50см
13:04:01 13-10-2023
Ну стала и стала и че? я вот хачапури съела.
13:10:40 13-10-2023
Молодец!
13:24:41 13-10-2023
В какую сумму это мужу обошлось?
14:29:19 13-10-2023
Гость (13:24:41 13-10-2023) В какую сумму это мужу обошлось?... на Ютубе есть фильм Бориса Соболева десятилетней давности "Конкурсы красоты. Красавицы от 300 тысяч долларов". думаю что изменился только курс доллара. плюс хирургия и косметологи. вот такие суммы на сегодняшний день получаются, но сабж красивая от рождения, потому бесплатно, естественно)
13:25:27 13-10-2023
ааа, это те самые Пашинины, которые в бору пару лет назад не смогли урвать себе бесплатную землю под новый коттедж как многодетные? Когда народ возмущаться начал и быстро им эту лавочку прикрыли
13:49:08 13-10-2023
Это потамучто там цыгане не участвовали ?
14:00:19 13-10-2023
При такой должности мужа и его "доходах" может вообще не работать.
14:19:36 13-10-2023
Интересно, как она выглядит без боевой раскраски. Так- то у меня соседка, мать 4 - х детей, правда, без мужа- полковника, посимпатичнее будет.
06:11:55 14-10-2023
Не видно лица, одна краска.
16:00:06 14-10-2023
конкурс вселенной, известный в узких кругах
16:01:13 14-10-2023
а вселенная в курсе?