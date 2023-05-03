Bloomberg: ЕС изучает возможность ограничения транзита товаров через Россию

Кроме того, меры могут ввести и против тех судов, которые отключают транспондеры

03 мая 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета санкций. Как сообщает ТАСС, об этом узнало агентство Bloomberg от неназванных высокопоставленных источников.

Предположительно, это ограничение необходимо для борьбы с обходом уже введённых санкций. Кроме того, в Евросоюзе изучают меры против судов, которые отключают транспондеры.

Также Bloomberg информирует, что собственные новые санкции сейчас готовят США, Япония и Канада. В частности, Оттава занята разработками мер, которые касаются прав человека, а также новыми ограничениями, которые могут повредить российской оборонной промышленности.

Ожидается, что страны "Большой Семёрки" обнародуют свои планы по новым санкциям в этом месяце, во время саммита в Японии.