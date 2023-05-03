Bloomberg: ЕС изучает возможность ограничения транзита товаров через Россию
Кроме того, меры могут ввести и против тех судов, которые отключают транспондеры
03 мая 2023, 14:40, ИА Амител
Евросоюз может ограничить транзит товаров через территорию России в рамках 11-го пакета санкций. Как сообщает ТАСС, об этом узнало агентство Bloomberg от неназванных высокопоставленных источников.
Предположительно, это ограничение необходимо для борьбы с обходом уже введённых санкций. Кроме того, в Евросоюзе изучают меры против судов, которые отключают транспондеры.
Также Bloomberg информирует, что собственные новые санкции сейчас готовят США, Япония и Канада. В частности, Оттава занята разработками мер, которые касаются прав человека, а также новыми ограничениями, которые могут повредить российской оборонной промышленности.
Ожидается, что страны "Большой Семёрки" обнародуют свои планы по новым санкциям в этом месяце, во время саммита в Японии.
14:59:29 03-05-2023
12-ый пакет санкций, которая введёт эта чахлая поросль, будет касаться строго наказания тех, кто будет нарушать первые одиннадцать.А следующий 13-ый пакет санкций продублирует предыдущий 12-ый.То есть относительно тех,которые ввели раньше.14-ый пакет санкций всё это как следует закрепит.
15:20:31 03-05-2023
А что Россия сделала плохого Евросоюзу, Японии, США, Австралии, мелкобритании?
15:33:50 03-05-2023
Цирк (15:20:31 03-05-2023) А что Россия сделала плохого Евросоюзу, Японии, США, Австрал... Богата Россия природными ресурсами.И у империалистов от осознания этого скисают морды и ладони потеют.Пиндосский пахан всеми заправляет.
16:33:40 03-05-2023
Цирк (15:20:31 03-05-2023) А что Россия сделала плохого Евросоюзу, Японии, США, Австрал... А что Россия сделала плохого Польше, Венгрии, Болгарии и прочим прибалтам, что они со всех ног рванули в ЕС подальше от наших дружеских, крепких, соседских объятий?
16:51:55 03-05-2023
Гость (16:33:40 03-05-2023) А что Россия сделала плохого Польше, Венгрии, Болгарии и пр... Мне тоже интересно - ЧТО? Почему когда мой дедушка в составе нашей армии освобождал Польшу от фашистов, то поляки радостно встречали его, предлагая ночлег и еду? И что случилось потом?
17:22:33 03-05-2023
"... они со всех ног рванули в ЕС подальше от наших дружеских, крепких, соседских объятий?"=== И что же им там всем перепало?Надели кружевные трусики и обогатились европейскими ценностями?Получают ценные указания из штаб-квартиры в Брюсселе,вытягиваясь во фрунт? )Ах,да-посещают премьеры Венской оперы )
06:15:31 04-05-2023
Гость (16:51:55 03-05-2023) Гость (16:33:40 03-05-2023) А что Россия сделала плох... Потом произошло противостояние двух идеологий, экономик и военных блоков. В результате, один из блоков развалился. Мелочь примкнула к победителю. Дипломаты целого блока проводили активную работу в странах развалившегося, делая ставку на молодежь. Дипломаты наследницы развалившегося блока такой работы не вели и просто ездили к друг другу гонять чаи. А про ресурсы уже надоело бред читать - их и так готовы поставлять не очень задорого.
15:00:42 04-05-2023
Гость (06:15:31 04-05-2023) Гость (16:51:55 03-05-2023) Гость (16:33:40 03-05-2023... Думаю, вы правы. Были пропаганда и промывание мозгов. Американцы грамотнее это умеют делать, чем наши, в последствия мы сейчас наблюдаем.