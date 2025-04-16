Bloomberg назвал рубль самой доходной валютой

Эксперты не видят явных причин для ослабления российской валюты

16 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

С начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара на фоне новых пошлин США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные экономистов.

"В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, вызванного уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов", – отметила экономист T-Investments Софья Донец.

По словам Искандера Луцко, руководителя отдела исследований и управления ценными бумагами компании Istar Capital, базирующейся в Дубае, заметная оттепель в российско-американских отношениях также "повысила привлекательность рубля" для инвесторов.

Аналитики считают, что в ближайшей перспективе сохранятся факторы, поддерживающие рубль.

"На данном этапе нет явных причин для ослабления рубля", – сказал Луцко.

По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте текущего года вырос на 7,1%, а в годовом выражении за январь-март курс увеличился на 19,2%, пишет ТАСС.