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Bloomberg назвал возможный состав российской переговорной группы по Украине

По мнению авторов статьи, выбор участников переговорного процесса подчеркнет, насколько президент России полон решимости обеспечить положительный исход любых переговоров

14 февраля 2025, 21:58, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

В состав российской переговорной группы по Украине могут войти помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Как сообщает 360, такое мнение высказали авторы агентства Bloomberg.

"То, что Путин предпочитает полагаться в основном на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять Россию на любых переговорах, вряд ли является сюрпризом", – говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, выбор участников переговорного процесса подчеркнет, насколько президент России полон решимости обеспечить положительный исход любых переговоров.

Политика

Комментарии 1

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Гость

00:06:04 15-02-2025

Помним, помним, Нарышкина 3 года назад.
Удивительно что его не погнали...

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