Трамп: представители России, Украины и США встретятся в Саудовской Аравии

Со слов американского лидера, переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут уже на следующей неделе

14 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России, США и Украины об урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. С его слов, встреча состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает РБК.

Однако Трамп не уточнил, в каком формате будут происходить контакты между представителями государств.

"Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – встреча в Саудовской Аравии, не моя с президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга", – сказал Трамп перед пресс-конференцией с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Саудовскую Аравию Трамп также называл возможным местом личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после их телефонного разговора 12 февраля.

Помимо этого, Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене. С его слов, должностные лица встретятся 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп утверждает, что представители стран обсудят вопрос урегулирования конфликта на Украине, однако не уточнил, кто конкретно будет участвовать во встрече.