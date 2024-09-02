Bloomberg: Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС
Анкара недовольна скоростью присоединения страны к Евросоюзу
02 сентября 2024, 18:22, ИА Амител
Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что Анкара стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. Кроме того, политические круги Турции недовольны скоростью вступления страны в Евросоюз – государство имеет статус кандидата в члены сообщества с 1999 года.
Напомним, что в этом году к БРИКС присоединились еще пять стран. Теперь, кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в составе организации находятся Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в этом году председательствует в организации.
21:52:04 02-09-2024
Чет не понять Эрдогана - а как же турецкие байрактары (наши позиции разберают).
07:59:28 03-09-2024
Хорошая новость
12:24:27 03-09-2024
и нашим и вашим - посредине пляшем.