Дорогой Рериха. Как Алтай стал участником программы БРИКС и что это даст региону

А также зачем в Алтайский край приехали ученые, преподаватели и студенты из Индии

26 августа 2024, 10:00, ИА Амител

"День молодежи БРИКС" в Алтайском государственном университете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

22 августа 2024 года в Алтайском крае прошло особое научно-культурное международное мероприятие. Межгосударственное объединение БРИКС (куда входит Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) провело в регионе этап одной из важных программ. Ключевым мероприятием стал "День молодежи БРИКС" в Алтайском государственном университете. Рассказываем, почему Алтай в целом и АлтГУ в частности стали участниками проекта. И что этот даст региону.

Что это за программа БРИКС?

Международная и межрегиональная социально-культурная программа "Народы БРИКС выбирают жизнь" объединяет пять стран. В 2022 году мероприятия прошли в Индии, в 2023-2024 годах они идут в России в пяти регионах: Москве и Московской области, Тверской и Самарской областях и, наконец, в Алтайском крае. В следующие три года программу проводят Бразилия, Иран и ЮАР.

А суть ее в объединении народов стран – членов БРИКС через совместную реализацию пятисторонних проектов в различных сферах. Программа проходит под девизом "От экологии души и тела до экологии мира".

"Она направлена на поддержку морального и духовно-нравственного состояния людей. Еще одна важная цель – укрепление здоровья человека. Президент России говорил, что главам государств необходимо уделять внимание не только экономике, безопасности, политике. Надо уже обратить внимание на качество жизни наших народов", – пояснила президент региональной общественной организации "БРИКС. Мир Традиций", руководитель программы "Народы БРИКС выбирают жизнь" Людмила Секачева.

В рамках программы в Барнаул также прибыли члены российско-индийской делегации. Это директор Международной школы "Санта Мария" г-н Бояпати Махентера Редди, глава объединения "Соотечественники Индии в России", представитель индийской газеты "Таймс оф Индия" в России г-н Наир Девадатхана, сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Дмитрий Курбатов и другие.

"День молодежи БРИКС" в Алтайском государственном университете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почему этап программы проходит в Алтайском крае?

Алтай в программе не случайно, когда-то через регион проходила экспедиция известного российского художника Николая Рериха, он любил это место, писал о нем и создал цикл картин. Большой его любовью была и Индия, он был дружен со многими деятелями этой страны, в том числе и с индийским политиком Махатмой Ганди, и провел там последние годы жизни. Этап программы на Алтае в 2024-м посвящен, в том числе, и 75-летию памяти Ганди и 150-летию со дня рождения Рериха.

Для проведения мероприятий организаторы выбрали АлтГУ. И это большая честь для вуза, отметил ректор Сергей Бочаров.

"Международное образовательное гуманитарное сотрудничество – одно из приоритетных направлений для нас. Каждый пятый студент, каждый десятый преподаватель вуза – иностранец. Отдельное направление – поддержка русского языка, культуры и образования на русском языке за рубежом. АлтГУ активно расширяет международное сотрудничество со странами БРИКС", – объяснил роль университета в программе ректор Сергей Бочаров.

Кстати, за последний год АлтГУ уже наладил партнерство с несколькими индийскими университетами и научными центрами.

"И сегодня благодаря этому мероприятию, благодаря поддержке программы мы сможем расширить географию нашего сотрудничества", – подчеркнул ректор.

"День молодежи БРИКС" в Алтайском государственном университете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как программа коснется Алтайского края?

На Алтае программа включает три направления. Первое – образовательное. На конференции ректор Сергей Бочаров и директор сети школ в Индии "Санта Мария" г-н Бояпати Махендер Рэдди подписали соглашение о сотрудничестве между АлтГУ и "Саинт Мэри колледжем" (г. Хайдерабад). Теперь на базе колледжей (от Алтая это колледж АлтГУ, а также барнаульский лицей № 121) создадут образовательный центр Льва Толстого и Махатмы Ганди. Это позволит более глубоко изучать культуры и традиции двух стран, проводить образовательные мероприятия.

А с Людмилой Секачевой Сергей Бочаров подписал соглашение о партнерстве вуза с РОО "БРИКС. Мир Традиций".

Второе направление – развитие международного туризма.

"Алтайский край станет первым регионом, где мы инициируем международный инвестиционно-туристский проект "Дорогой великих учителей БРИКС". У региона есть все основания стать международным туристическим центром в многостороннем пространстве БРИКС. Алтай – уникальный, богатый природно и экологически регион. И может стать местом притяжения иностранных туристов. Например, жители Индии очень почитают Николая Рериха, а ведь как мы говорим, именно по этой дороге, по Чуйскому тракту, он отправился в Индию, где и остался. И мы должны сохранить эту дорогу", – сказала Людмила Секачева.

Также программа "Народы БРИКС выбирают жизнь" сейчас рассматривает Алтай и в плане развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией.

Одновременно с этими событиями в госуниверситете прошло еще одно важное мероприятие – круглый стол на тему "Цифровое общество: тенденции, возможности, риски". Студенты и преподаватели АлтГУ с онлайн-участием ученых и преподавателей Президентской академии (РАНХиГС), Российской академии наук и специалистов в сфере информационной безопасности обсудили международное неравенство в интернете и другие вопросы.