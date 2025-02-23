Bloomberg: Украина отвергает требование США о компенсации в $500 млрд

Киев утверждает, что реальная сумма помощи составляет примерно 90 млрд долларов

23 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

Украина выступила против требований США о создании фонда в размере 500 млрд долларов, который станет частью соглашения, дающего Вашингтону долю в минеральных богатствах страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Фонд предназначался бы для компенсации США за помощь, оказанную Киеву с начала специальной военной операции РФ. Однако Украина утверждает, что реальная сумма этой помощи составляет примерно 90 млрд долларов – почти в пять раз меньше запрашиваемой суммы, сообщил источник.

Ранее газета The New York Times сообщила, что выставленные Вашингтоном условия нового предложения по украинским полезным ископаемым включают отказ Украины не только от половины доходов от природных ресурсов, но и от доходов от портов и другой инфраструктуры. Новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, вошедших в состав России, с примечанием: "в случае их освобождения". Причем доля доходов для США с ресурсов с этих территорий составит 66%. В новом документе говорится, что доходы по этой сделке будут направляться в специальный фонд, в котором Соединенным Штатам принадлежит стопроцентная финансовая доля. Украина должна будет вносить взносы в этот фонд, пока он не достигнет 500 млрд долларов.