Ненависть или троллинг. Эксперты назвали причины нападок Трампа на Зеленского

Наблюдатели считают, что неприязнь президента США к украинскому лидеру имеет исторические, личные и идейные причины

21 февраля 2025, 12:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским имеет не только идеологическую подоплеку, но и вызван причинами личного характера, считают опрошенные amic.ru эксперты.

"Где лидер на Украине?"

На этой неделе Дональд Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Например, на брифинге Мар-а-Лаго в Палм-Бич президент США назвал украинского руководителя "абсолютно некомпетентным".

"Зеленский делает нелепые заявления, а его руководство позволило конфликту продолжаться", – сказал глава Белого дома.

Он также усомнился в легитимности Зеленского.

"Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения опустился до 4%. Страна разорвана в клочья", – метал грозные стрелы Трамп.

Американист Владимир Можегов убежден, что негативное отношение Трампа к Зеленскому имеет вполне рациональные причины.

"Зеленский – это не политик, а функция глобализма, с этим явлением Трамп ведет борьбу, против этого явления направлена его революция здравого смысла, как он ее называет. Это разрушение столпов однополярного глобалистского мира, Зеленский ставленник этого мира, такой же, как Шольц, Макрон, Стармер, Урсула фон дер Ляйен и другие. Всю эту публику Трамп ненавидит и хочет снести".

"Прогрев клиента"

Особенно красноречивым американский президент стал, когда речь зашла о деньгах, потраченных на помощь Киеву и приобретение вооружения для ВСУ:

"Зеленский сказал, что не знает, где находится половина денег, которые мы ему дали, – около 350 миллиардов долларов. Но где же все эти деньги? Никто никогда не видел отчета, никакой бухгалтерии".

Зеленский попытался ответить, поставив под сомнение сумму, обозначенную Трампом, заявив, что военные действия "стоили Украине 320 миллиардов долларов, из них 120 заплатили украинцы, еще 200 – США и Европа".

Он также назвал американское предложение Киеву по редкоземельным металлам "нечетким".

В данном случае он наступил на больную мозоль американского президента как бизнесмена по натуре. Известно, что именно украинская сторона длительное время предлагала Вашингтону заключить сделку по природным ресурсам, называя фантастические суммы доходов, которые можно получить. Однако позднее выяснилось, что украинские недра не так богаты, как расписывал Зеленский и его эмиссары.

Это уязвило Трампа как политика и как бизнесмена, считает политолог Георгий Бовт.

"Для Трампа было, конечно, важно подписать такое соглашение, которое бы означало успех Америки. Но Зеленский отказался это делать, и это было воспринято как оскорбительный вызов", – поделился он своим мнением с amic.ru.

По мнению Владимира Можегова, Трамп изначально понимал, что никаких гигантских залежей редкоземельных металлов на Украине нет:

"Это был такой троллинг с его стороны. Он просто нервирует своего оппонента перед сделкой, всячески выводит его из равновесия подобными заявлениями. Этот ход вполне в характере Трампа, соответствует его бизнес-стратегии. То есть он всячески его бомбардирует претензиями: где деньги, отдавай деньги. Можно сказать, "прогревает клиента" таким образом".

Трамп не забывает "подстав"

Масла в огонь вокруг "редкоземельной" истории подлил визит в Киев министра финансов США Скотта Бессента.

"А потом туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет", – возмущался Трамп в эфире телекомпании CNN.

"Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним [Бессентом]. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов", – не унимался президент США.

Георгий Бовт убежден, что конфликтная ситуация во многом вызвана личными качествами Трампа, нарцисса по натуре, сильно недовольного, когда ему кто-то упрямо возражает.

По мнению Владимира Можегова, личные причины неприязни со стороны нынешнего хозяина Белого дома следует искать в его первом президентском сроке:

"В 2019 году Зеленский стал косвенной причиной политических неприятностей Трампа, когда ему пытались объявить импичмент. Как известно, он до этого звонил Зеленскому и просил расследовать дело Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Разговор тогда был слит в Сеть и вызвал мощную волну обвинений в связях 45-го президента США с Москвой. Вернувший к себе Белый дом, Трамп этого, конечно, не забыл".

Георгий Бовт затрудняется спрогнозировать, как будет развиваться конфликт двух политиков: