Бобр пришел в гости к жительнице Алтая и нагадил под дверью

Посидеть с бобром за столом не получилось, вскоре животное скрылось в неизвестном направлении

14 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

К жительнице села Логовское в понедельник утром, 14 апреля, пришел в гости бобр и уселся в подъезде под дверью, сообщает "В курсе 22".

"Выхожу утром из квартиры. Открываю дверь и чувствую препятствие, как будто стукнула кого-то. Выглянула, а там приличных размеров бобр", – рассказала женщина, отметив, что незваный гость еще и нагадил.

Неизвестно, как животное оказалось так далеко от водоема: ближайший находится в трех километрах от села. При этом бобры обычно не удаляются от воды дальше нескольких сотен метров.

Посидеть с бобром за столом у женщины не получилось, так как животное вскоре скрылось в неизвестном направлении.