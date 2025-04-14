Бобр пришел в гости к жительнице Алтая и нагадил под дверью
Посидеть с бобром за столом не получилось, вскоре животное скрылось в неизвестном направлении
14 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
К жительнице села Логовское в понедельник утром, 14 апреля, пришел в гости бобр и уселся в подъезде под дверью, сообщает "В курсе 22".
"Выхожу утром из квартиры. Открываю дверь и чувствую препятствие, как будто стукнула кого-то. Выглянула, а там приличных размеров бобр", – рассказала женщина, отметив, что незваный гость еще и нагадил.
Неизвестно, как животное оказалось так далеко от водоема: ближайший находится в трех километрах от села. При этом бобры обычно не удаляются от воды дальше нескольких сотен метров.
Посидеть с бобром за столом у женщины не получилось, так как животное вскоре скрылось в неизвестном направлении.
16:50:04 14-04-2025
хохол.
17:06:20 14-04-2025
Какое знаменательное событие в масштабах края. Надо занести в реестр!
17:19:53 14-04-2025
Поляк был прав
17:20:02 14-04-2025
Стукнула. Он от страха и наделал... Ещё привлекут за жестокое обращение.
18:02:57 14-04-2025
Это белочка была
18:09:20 14-04-2025
сидим с бобром за столом, вдвоем, на ужин готовим полено.
20:32:38 14-04-2025
Бобр - курва!
07:51:18 15-04-2025
выше уже шутили
08:41:51 15-04-2025
Это к деньгам)
19:38:06 15-04-2025
какая грязь в подъезде, у двери...свинарник лютый, коврики эти, которые выбросить нужно было лет 10 как. позор