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Бобр пришел в гости к жительнице Алтая и нагадил под дверью

Посидеть с бобром за столом не получилось, вскоре животное скрылось в неизвестном направлении

14 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

К жительнице села Логовское в понедельник утром, 14 апреля, пришел в гости бобр и уселся в подъезде под дверью, сообщает "В курсе 22"

"Выхожу утром из квартиры. Открываю дверь и чувствую препятствие, как будто стукнула кого-то. Выглянула, а там приличных размеров бобр", – рассказала женщина, отметив, что незваный гость еще и нагадил.

Неизвестно, как животное оказалось так далеко от водоема: ближайший находится в трех километрах от села. При этом бобры обычно не удаляются от воды дальше нескольких сотен метров.

Посидеть с бобром за столом у женщины не получилось, так как животное вскоре скрылось в неизвестном направлении.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край забавные истории дикие животные

Комментарии 10

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Musik

16:50:04 14-04-2025

хохол.

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.....

17:06:20 14-04-2025

Какое знаменательное событие в масштабах края. Надо занести в реестр!

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Гость

17:19:53 14-04-2025

Поляк был прав

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Гость

17:20:02 14-04-2025

Стукнула. Он от страха и наделал... Ещё привлекут за жестокое обращение.

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Гость

18:02:57 14-04-2025

Это белочка была

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Музыкант

18:09:20 14-04-2025

сидим с бобром за столом, вдвоем, на ужин готовим полено.

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Гость

20:32:38 14-04-2025

Бобр - курва!

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гость

07:51:18 15-04-2025

выше уже шутили

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Иванна

08:41:51 15-04-2025

Это к деньгам)

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Гость

19:38:06 15-04-2025

какая грязь в подъезде, у двери...свинарник лютый, коврики эти, которые выбросить нужно было лет 10 как. позор

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