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На Сахалине медведь ворвался в пекарню и напал на 125 пирожков

Работницы пекарни не испугались и смотрели, как косолапый насыщается

31 июля 2023, 16:25, ИА Амител

На Сахалине медведь пробрался в пекарню, где на глазах работниц съел все пирожки, сообщает astv.ru. При этом женщины не испугались и снимали на видео хищника, поедающего выпечку.

"У нас медведь пирожки ворует! Ест, натурально ест. Ну правда, жрет все пирожки у нас здесь. Ну хоть немножко оставь! 125 пирожков сожрал!" – смеются сотрудницы пекарни.

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забавные истории дикие животные

Комментарии 2

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Гость

16:41:17 31-07-2023

Значит пирожки хорошие. Дайте адрес пекарни!

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Афиноген

08:19:09 01-08-2023

Правильно ,кто же устоит перед пирожками ,любой пойдёт на абордаж,даже медведь.

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