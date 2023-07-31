На Сахалине медведь ворвался в пекарню и напал на 125 пирожков
Работницы пекарни не испугались и смотрели, как косолапый насыщается
31 июля 2023, 16:25, ИА Амител
На Сахалине медведь пробрался в пекарню, где на глазах работниц съел все пирожки, сообщает astv.ru. При этом женщины не испугались и снимали на видео хищника, поедающего выпечку.
"У нас медведь пирожки ворует! Ест, натурально ест. Ну правда, жрет все пирожки у нас здесь. Ну хоть немножко оставь! 125 пирожков сожрал!" – смеются сотрудницы пекарни.
16:41:17 31-07-2023
Значит пирожки хорошие. Дайте адрес пекарни!
08:19:09 01-08-2023
Правильно ,кто же устоит перед пирожками ,любой пойдёт на абордаж,даже медведь.