На Сахалине медведь ворвался в пекарню и напал на 125 пирожков

Работницы пекарни не испугались и смотрели, как косолапый насыщается

31 июля 2023, 16:25, ИА Амител

На Сахалине медведь пробрался в пекарню, где на глазах работниц съел все пирожки, сообщает astv.ru. При этом женщины не испугались и снимали на видео хищника, поедающего выпечку.