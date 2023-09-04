Боец из Бийска прошел трудности спецоперации вместе с котом Ксероксом

Сейчас четвероногий друг живет с родителями солдата

04 сентября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Боец из Бийска с позывным Чубака прошел трудности спецоперации вместе с котом Ксероксом, пишет "БР".

С будущим четвероногим другом мужчина познакомился в прошлом сентябре в Луганске. В штабе он узнал, что окотилась кошка и у самого слабого котенка шансов на выживание почти не было. Сначала местные купили малышу лекарства от глистов, затем он оклемался и впоследствии с пипетки перешел на армейский паек. Когда котенок окреп, то стал ходить за хозяином по пятам – и как-то даже попал с ним под обстрел, в котором получил контузию.

"Чубаку тогда увезли в госпиталь, после которого он вернулся на боевые позиции и отыскал своего друга", – отмечает издание.

В декабре под очередным обстрелом кот сломал лапу, а в апреле Чубака поехал в отпуск на родину и забрал питомца с собой, так как больше не хотел им рисковать. Сейчас кот живет с родителями солдата и остается очень верным животным.