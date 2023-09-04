Боец из Бийска прошел трудности спецоперации вместе с котом Ксероксом
Сейчас четвероногий друг живет с родителями солдата
04 сентября 2023, 09:35, ИА Амител
Боец из Бийска с позывным Чубака прошел трудности спецоперации вместе с котом Ксероксом, пишет "БР".
С будущим четвероногим другом мужчина познакомился в прошлом сентябре в Луганске. В штабе он узнал, что окотилась кошка и у самого слабого котенка шансов на выживание почти не было. Сначала местные купили малышу лекарства от глистов, затем он оклемался и впоследствии с пипетки перешел на армейский паек. Когда котенок окреп, то стал ходить за хозяином по пятам – и как-то даже попал с ним под обстрел, в котором получил контузию.
"Чубаку тогда увезли в госпиталь, после которого он вернулся на боевые позиции и отыскал своего друга", – отмечает издание.
В декабре под очередным обстрелом кот сломал лапу, а в апреле Чубака поехал в отпуск на родину и забрал питомца с собой, так как больше не хотел им рисковать. Сейчас кот живет с родителями солдата и остается очень верным животным.
09:38:38 04-09-2023
Здоровья бойцам!
09:39:20 04-09-2023
очевидное-невероятное!
10:31:57 04-09-2023
Бедные животные. Им-то вот это вот всё за что? Они газ не воровали, в НАТО и ЕС не лезли, кастрюли на голову не надевали... всё-таки самая бестолковая и вредная для природы тварь на Земле- человек, готовый ради собственных амбиций, благополучия и гиперпотребления сжечь половину планеты...
10:34:08 04-09-2023
Хорошая новость
11:42:15 04-09-2023
Те которые хотели в нато и ес,они чувствовали свою ущербность и недоцивилизованность.Они хотели как лучше, чтобы другие им хорошо сделали
16:17:56 04-09-2023
Воинам - здоровья, и скорейшего возвращения домой живым и невредимым Чубаке, коту- терпения в ожидании друга.