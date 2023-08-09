Боеприпасы нашли в барнаульской промзоне
Специалисты исследовали минометные снаряды
09 августа 2023, 19:14, ИА Амител
Фото: Росгвардия
В Барнаульской промзоне обнаружили боеприпасы. Об этом рассказали в Росгвардии.
107-миллиметровые минометные снаряды обследовали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН "Алтай". После завершения исследования опасные предметы вывезли на полигон и ликвидировали по всем правилам безопасности.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина нашел неразорвавшуюся ракету от "Града" в Кемеровской области.
09:25:37 10-08-2023
Хоть бы сказали где у нас промзона? Весь Калинина и Космонавтов?