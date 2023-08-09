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Боеприпасы нашли в барнаульской промзоне

Специалисты исследовали минометные снаряды

09 августа 2023, 19:14, ИА Амител

Фото: Росгвардия
Фото: Росгвардия

В Барнаульской промзоне обнаружили боеприпасы. Об этом рассказали в Росгвардии.

107-миллиметровые минометные снаряды обследовали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН "Алтай". После завершения исследования опасные предметы вывезли на полигон и ликвидировали по всем правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина нашел неразорвавшуюся ракету от "Града" в Кемеровской области. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

09:25:37 10-08-2023

Хоть бы сказали где у нас промзона? Весь Калинина и Космонавтов?

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