Пожилой сибиряк нашел снаряд от РСЗО "Град", когда работал в поле на тракторе

Ракету потеряли военные во время учений, которые прошли больше 10 лет назад. Она чудом не взорвалась

08 августа 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожилой мужчина обнаружил возле деревни Большой Улус в Кемеровской области неразорвавшуюся ракету от РСЗО "Град". Как сообщает Telegram-канал Mash, ее потеряли военные во время учений, которые прошли больше 10 лет назад.

Пенсионер задел снаряд стоунбурьером, когда работал на тракторе в поле. Заметив ракету, мужчина отошел на безопасное расстояние и вызвал спецслужбы. На место прибыли саперы из соседней воинской части – они и узнали пропавший выстрел.

Сейчас территория оцеплена, ракету готовят к подрыву. Военные отметили, что мужчине сильно повезло, поскольку снаряд был на боевом взводе.