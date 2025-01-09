Боевики напали на президентский дворец в Чаде

По сообщениям местных СМИ, есть погибшие и раненые

09 января 2025, 07:00, ИА Амител

Пистолет / Фото: unsplash.com

Вооруженные боевики "Боко Харам" (организация признана террористической и запрещена в РФ) напали на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Есть погибшие и раненые, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

В публикациях утверждается, что в Чаде произошла попытка госпереворота. К правительственному зданию стянулась военная техника. Источник Al Arabya рассказал, что сейчас ситуация якобы под контролем, а боевиков ликвидировали.

Отмечается, что в момент нападения президент находился во дворце. Пострадал ли он – неизвестно.