Боевики напали на президентский дворец в Чаде
По сообщениям местных СМИ, есть погибшие и раненые
09 января 2025, 07:00, ИА Амител
Пистолет / Фото: unsplash.com
Вооруженные боевики "Боко Харам" (организация признана террористической и запрещена в РФ) напали на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Есть погибшие и раненые, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.
В публикациях утверждается, что в Чаде произошла попытка госпереворота. К правительственному зданию стянулась военная техника. Источник Al Arabya рассказал, что сейчас ситуация якобы под контролем, а боевиков ликвидировали.
Отмечается, что в момент нападения президент находился во дворце. Пострадал ли он – неизвестно.
07:46:05 09-01-2025
Сначала сообщение, что боевики напали, потом окажется, что это народ африканский справедливость восстановил при поддержке США.
18:31:49 09-01-2025
А какая нам разница,кто на кого там напал?Или у кого-то душа болит?