Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням
Попытка скрыться закончилась провалом
03 марта 2024, 12:31, ИА Амител
В ингушском Карабулаке боевики, которых спецназ ФСБ заблокировал в одном из домов, пытались сбежать из квартиры через окно. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам корреспондента издания, преступники связали простыни, скинули их с окна и попытались спуститься по импровизированной веревке с высоты четвертого этажа. Попытка скрыться с места происшествия провалилась.
Напомним, что вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Боевики, которые планировали устроить преступления террористической направленности, открыли огонь по правоохранителям, а после забаррикадировались в одном из зданий. Жителей окружающих домов эвакуировали.
Как уточнили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), органы безопасности обнаружили в одном из жилых домов города группу террористов, которые готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
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