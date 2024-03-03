Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

Попытка скрыться закончилась провалом

03 марта 2024, 12:31, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

В ингушском Карабулаке боевики, которых спецназ ФСБ заблокировал в одном из домов, пытались сбежать из квартиры через окно. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам корреспондента издания, преступники связали простыни, скинули их с окна и попытались спуститься по импровизированной веревке с высоты четвертого этажа. Попытка скрыться с места происшествия провалилась.

Напомним, что вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции. Боевики, которые планировали устроить преступления террористической направленности, открыли огонь по правоохранителям, а после забаррикадировались в одном из зданий. Жителей окружающих домов эвакуировали.

Как уточнили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК), органы безопасности обнаружили в одном из жилых домов города группу террористов, которые готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.