Богатая история, большие планы. Как обновляют санаторий "Обь"

Директор учреждения рассказала, какое оборудование туда закупают и что еще нового сделают для привлечения пациентов

29 сентября 2023, 09:50, ИА Амител erid: LjN8KBmxd

Татьяна Смышляева / Фото предоставлено пресс-службой санатория

Алтайский край, как известно, не только житница, но и здравница. Причем хороший выбор санаториев есть как в Белокурихе, так и в Барнауле. Все такие учреждения – коммерческие. Все, кроме санатория "Обь". Он принадлежит региону. Около полугода назад там сменился руководитель – директором КГБУ стала Татьяна Смышляева. Вместе с ней меняется и оснащение самого санатория, и подход к оздоровлению. Что нового здесь сделают, что из старого заботливо сохранят – об этом она рассказала в интервью amic.ru.

Опыт длиною в 35 лет

– Татьяна Леонидовна, санаторию уже 35 лет. За эти годы здесь сложилась собственная и довольно большая система оздоровления, к вам ездят чиновники, работники краевых учреждений. Свой клиент, что называется, у вас есть. Что вы планируете менять?

– Вы правы, у санатория богатая история. И мы ее очень ценим. Мы гордимся тем, что сохранили классические и проверенные десятилетиями методы. У нас есть водолечебница, гидротерапия, гидромассаж, массаж, галотерапия, гипокситерапия, иглорефлексотерапия, акватермотерапия, психоэмоциональная разгрузка, лечебная физкультура, гирудотерапия, озонотерапия, карбокситерапия, грязелечение и многое другое.

В планах – вернуть кое-что из забытого старого. Например, иппотерапию. Некогда у нас был сильный конноспортивный клуб. Сейчас наши замечательные кони живут в другом месте, а мы бы очень хотели их вернуть и возобновить адаптивную терапию для взрослых, которые проходят у нас реабилитацию после острых нарушений мозгового кровообращения, а также проводить занятия для горожан, в том числе и для детей.

В ближайших планах – дальнейшее благоустройство территории, обновление номерного фонда, закупка нового оборудования.

– Что-то новое уже купили?

– Получили современное диагностическое оборудование: аппарат для суточного мониторирования давления и ЭКГ, аппарат для измерения состава тела. Лечебное оборудование: сухие углекислые ванны, аппарат ударно-волновой терапии, современный аппарат общей магнитной терапии. Скоро у нас появится кислородная камера. Также в пути оборудование для сухого гидромассажа, беговая дорожка с биологически обратной связью, аппарат для прессотерапии, новая установка для галокамеры. Совокупность современных методов диагностики и наличие оборудования – мощный инструмент для эффективной профилактики и лечения, в том числе и стресса.

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Даже если просто стресс

– Стресс и усталость – достаточное ли это основание, чтобы отдыхать в санатории?

– Стресс – опасное состояние. От него же и идут многие наши заболевания. Например, желудочно-кишечного тракта – организм просто не может нормально принимать и переваривать пищу, когда у нас там все сжато от стресса. И вовсе не надо ждать, пока у вас появятся какие-то серьезные заболевания, намного дешевле предотвратить их курсом лечения в санатории даже на этапе общей усталости организма. Для этого врачами санатория разработана программа "Антистресс".

– А сколько надо сегодня быть в санатории, чтобы нормально отдохнуть и оздоровиться? Советские люди уезжали на три недели обязательно на отдых, но сейчас мало кто себе может это позволить.

– Да, для формирования привычки у человека на здоровый образ жизни нужен 21 день. Понятно, сегодня все упирается в деньги. И если возможности нет, то ездите в санатории хотя бы на 10 дней, чтобы ощутить эффективность процедур.

Не лечить, а профилактировать

– Как понять, что мне нужно?

– Все зависит от вашего состояния. Наши врачи под каждого пациента составляют индивидуальную программу лечения и восстановления. Мы активно внедряем персонализированный комплексный подход к здоровью каждого гостя. И даже если вас, казалось бы, ничего не беспокоит, будут полезны профилактические процедуры. Ведь стратегия медицины в наше время нацелена на здоровье, предупреждение и профилактику заболеваний, восполнение ресурсов организма человека.

Важную роль играет интегративная медицина. Это когда один врач смотрит на все ваши проблемы в комплексе. И именно это направление мы сейчас будем развивать в санатории "Обь". Как и превентивную медицину.

Например, сейчас нам все говорят, что обязательно пить витамин D. И никто не разбирается, положен он конкретному человеку или нет. Или пресловутые 10 тысяч шагов в день. Но ведь нельзя же столько, если у человека болят суставы, колени, осанка искривлена, плоскостопие. Даже два литра воды в день и пять порций овощей и фруктов – все это шаблоны, которые подходят далеко не каждому.

Я за четко персонализированный подход. И именно его человек должен получать в санатории.

Бассейн в санатории "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главное, что уютно

– Татьяна Леонидовна, а как насчет номерного фонда? Пациенты сейчас требовательные, им хочется хорошего сервиса.

– Сейчас на сервис особая мода, всем хочется отдыхать красиво. И это замечательно, когда у санатория есть возможности этим запросам отвечать.

И мы тоже будем. До конца этого года осуществим полную модернизацию столовой, все оборудование заменим на современное технологичное, отвечающее всем требованиям санитарной безопасности.

С нас, как с госучреждения, очень строго спрашивают. По тому же бассейну у нас четкие регламенты допуска, строгий врач-дерматолог, который даже при малейшем подозрении на кожное заболевание человека туда не допустит. Для всех остальных это огромный плюс – все риски минимизированы. Мы регулярно берем пробы воды, используем только качественные средства для очистки и дезинфекции. И гарантируем, что в нашем бассейне вы будете не только отдыхать, но и оздоравливаться.

Персонал санатория успешно проходит обучение в Алтайской академии гостеприимства, все доброжелательны и отзывчивы. И пациенты довольны.

– А ваши пациенты, это кто?

– Работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства. В год только этих категорий у нас около тысячи человек отдыхает. Им путевки оплачивает бюджет. Много работников других подведомственных правительству учреждений. И, конечно, частные лица.

Все всегда очень довольны, есть пациенты, которые приезжают несколько раз в год, в том числе и из других регионов. В 2022 году у нас было более трех тысяч гостей, в этом году уже более трех с половиной тысяч.

Кроме того, на нашей площадке проводят разные мероприятия. Летом этого года проходил II Молодежный форум "Новая высота" от Избирательной комиссии Алтайского края, в этом месяце свое мероприятие у нас проводила Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", часто на смены заезжают языковые лагеря. Особая гордость этого лета – мы разместили сразу 140 гостей всероссийского детского музыкального фестиваля "Белый пароход".

– Еще одно важное преимущество – у вас есть реабилитация по ОМС, верно?

– Да, у нас три вида реабилитации по полисам ОМС, что сегодня тоже редкость. Мы берем пациентов после тяжелых форм ковида, после травм и операций на позвоночнике, а также людей, которые перенесли инсульты.

– Сколько стоит путевка?

– Лечебная путевка – от 4700 рублей за сутки. Сюда включен комплекс медицинских процедур (и не две-три, а все основные традиционные виды лечения), четырехразовое питание, проживание, культурно-досуговые мероприятия, бассейн. Для пенсионеров скидки 20%, для всех остальных – 15%. Так, лечебная путевка на 10 дней (двухместное размещение) обойдется для пенсионера всего за 37 600 рублей.

Так что приезжайте, всех приглашаем.

Краевое государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Обь"

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