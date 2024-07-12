Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Она подала соответствующее заявление
12 июля 2024, 21:31, ИА Амител
Айдан Сулейменова, одна из самых состоятельных женщин Казахстана, отказалась от российского гражданства. Об этом пишет Tengrinews.kz.
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Айдан Сулейменова отказалась от гражданства Российской Федерации. Бизнесвумен подала соответствующее заявление.
Айдан Сулейменова – дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и жена предпринимателя Данияра Абулгазина. Она является владелицей компании ADD Invest Properties и через нее владеет столичными торгово-развлекательными центрами Keruen City и Talan Gallery вместе с супругами Кулибавыми. Также Айдан Сулейменова имеет долю в ТРЦ Keruen и возглавляет благотворительный фонд "Аяла".
21:41:50 12-07-2024
И чо?
00:10:08 13-07-2024
Гость (21:41:50 12-07-2024) И чо?... И то
23:21:41 12-07-2024
Казашка, жительница Казахстана, отказалась от российского гражданства. Меня терзают смутные сомнения, в чём тут подвох?
23:50:14 12-07-2024
Ну и скатертью дорога. Нам что, плакать теперь из-за этого? К ней вдогонку надо остальных "новых соотечественников" от гражданства России отлучить. Непонятно, правда, почему нужен ажно указ президента. Молча, на уровне местных властей, аннулировать - и вся недолга.
01:28:33 13-07-2024
Как она может быть "богатейшей женщиной Казахстана"? В Казахстане запрещено двойное гражданство, и если она отказалась от гражданства РФ, то значит она не являлась гражданской Казахстана, верно? Либо приобрела гражданство KZ, после чего уже отказалась от гражданства РФ и в таком случае называть её подобным образом также не совсем ккоректно... Или просто, то что не позволено быку (двойное гражданство), то позволено Юпитеру? Вот так они, как правило, все и живут, эти богатенькие моральные уроды, невзирая ни на какие законы.
10:21:42 13-07-2024
Алексейбек (01:28:33 13-07-2024) Как она может быть "богатейшей женщиной Казахстана"? В Каза...
Опять "мудрые" жители АК смешат всех и вся.
11:05:57 13-07-2024
Алексейбек (01:28:33 13-07-2024) Как она может быть "богатейшей женщиной Казахстана"? В Каза... Да, интересно, как она стала богатейшей женщиной Казахстана, не имея казахстанского гражданства. А если имела - то это грубое нарушение закона.
09:32:18 13-07-2024
Нам зачем это знать через СМИ? Секретарша в сельсовете подписала, и вышвырнуть пинком из страны.
12:14:57 13-07-2024
Двойное гражданство - это "верховая езда на двух лошадях"