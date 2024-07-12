Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Она подала соответствующее заявление

12 июля 2024, 21:31, ИА Амител

Айдан Сулейменова / Фото из социальных сетей

Айдан Сулейменова, одна из самых состоятельных женщин Казахстана, отказалась от российского гражданства. Об этом пишет Tengrinews.kz.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Айдан Сулейменова отказалась от гражданства Российской Федерации. Бизнесвумен подала соответствующее заявление.

Айдан Сулейменова – дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и жена предпринимателя Данияра Абулгазина. Она является владелицей компании ADD Invest Properties и через нее владеет столичными торгово-развлекательными центрами Keruen City и Talan Gallery вместе с супругами Кулибавыми. Также Айдан Сулейменова имеет долю в ТРЦ Keruen и возглавляет благотворительный фонд "Аяла".