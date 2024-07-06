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Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана

За него проголосовали 53,6% избирателей

06 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Масуд Пезешкиан / Фото: ТАСС / EPA
Масуд Пезешкиан / Фото: ТАСС / EPA

Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя избирательного штаба республики Мохсена Эслами.

Явка избирателей на выборах президента Ирана составила 49,8%. По результатам обработки всех 30,53 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 53,6% голосов. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 44,3% голосов.

Напомним, что выборы провели после гибели прошлого президента Ирана – Эбрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находился глава государства, потерпел крушение на северо-западе страны в мае.

Политика выборы

Комментарии 5

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Гость

13:24:34 06-07-2024

Поздравляю иранцев! Вот, что значит честные выборы.

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Гость

13:52:23 06-07-2024

Интересно, а как это? Интрига на выборах, а? Вот бы почувствовать это…

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Пузырек

20:56:09 06-07-2024

Гость (13:52:23 06-07-2024) Интересно, а как это? Интрига на выборах, а? Да ну нафиг. Еще, прости господи, думать придется

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Гость

22:37:39 06-07-2024

Пузырек (20:56:09 06-07-2024) ... Ты уже за президентов БВ думаешь? Растешь, чё ...

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Гость

15:20:00 06-07-2024

В отличии о США там нету демократии.Где честно выбирают или старичка из которого песок сыпится или миллиардера,которого не устраивают некие денежные мешки.

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