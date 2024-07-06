За него проголосовали 53,6% избирателей

06 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Масуд Пезешкиан / Фото: ТАСС / EPA

Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя избирательного штаба республики Мохсена Эслами.

Явка избирателей на выборах президента Ирана составила 49,8%. По результатам обработки всех 30,53 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 53,6% голосов. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 44,3% голосов.

Напомним, что выборы провели после гибели прошлого президента Ирана – Эбрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находился глава государства, потерпел крушение на северо-западе страны в мае.