Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
За него проголосовали 53,6% избирателей
06 июля 2024, 10:45, ИА Амител
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя избирательного штаба республики Мохсена Эслами.
Явка избирателей на выборах президента Ирана составила 49,8%. По результатам обработки всех 30,53 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 53,6% голосов. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 44,3% голосов.
Напомним, что выборы провели после гибели прошлого президента Ирана – Эбрахима Раиси. Вертолет, на борту которого находился глава государства, потерпел крушение на северо-западе страны в мае.
13:24:34 06-07-2024
Поздравляю иранцев! Вот, что значит честные выборы.
13:52:23 06-07-2024
Интересно, а как это? Интрига на выборах, а? Вот бы почувствовать это…
20:56:09 06-07-2024
Гость (13:52:23 06-07-2024) Интересно, а как это? Интрига на выборах, а? Да ну нафиг. Еще, прости господи, думать придется
22:37:39 06-07-2024
Пузырек (20:56:09 06-07-2024) ... Ты уже за президентов БВ думаешь? Растешь, чё ...
15:20:00 06-07-2024
В отличии о США там нету демократии.Где честно выбирают или старичка из которого песок сыпится или миллиардера,которого не устраивают некие денежные мешки.