В 2023 году на помощь семьям с детьми, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Демография" предусмотрено почти 2 млрд рублей

20 декабря 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: Минсоцзащиты

Финансовая поддержка для семей с детьми, качественное медицинское и социальное обслуживание для пожилых людей и инвалидов, строительство нового корпуса Центрального дома-интерната – все эти работы сейчас идут в Алтайском крае благодаря проектам "Старшее поколение" и "Финансовая поддержка семей при рождении детей", которые вот уже пять лет реализуются по нацпроекту "Демография". Amic.ru рассказывает, каких достижений удалось достичь в регионе по нацпроекту в этом году.

Справка: В 2023 году на реализацию нацпроекта "Демография" в Алтайском крае выделили 2,5 млрд рублей. А всего в период с 2019 по 2023 год по нацпроекту запланировано освоить порядка 18 млрд рублей.

Больше детей – больше счастья

Поддержка семей с детьми – важная составляющая в работе по нацпроекту "Демография". Так, Минсоцзащиты Алтайского края предоставляет ежемесячную выплату, если третий ребенок и последующие дети родились в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022-го. Деньги выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Справка: Ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до трех лет, по сведениям на 1 декабря 2023 года, получили 13 655 семей на 14 474 ребенка на общую сумму 1,4 млрд рублей.

"Эта выплата нам очень помогает, она не разовая, а ежемесячная, поэтому мы можем заранее планировать покупки для малыша, – говорит мама четверых сыновей Марина Агапова из Топчихинского района. – У нас есть с чем сравнить. На старших сыновей мы таких выплат не получали, поэтому поддержка государства для семей с детьми очень важна, а особенно важна для нас – многодетных".

"Мне очень приятно, что следующий год объявлен президентом Годом семьи, а значит, будет еще больше внимания нашим многодетным семьям. В Алтайском крае на сегодняшний день насчитывается более 32 тысяч многодетных семей, и, безусловно, они – богатство нашего региона", – отметила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Занятия в ЦДП Новоалтайска/ Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

К компетенциям Министерства соцзащиты относится и содействие по проведению процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения. – Прим. ред.) семьям, страдающим бесплодием.

По данным на 1 декабря 2023 года, в рамках нацпроекта по обязательному медицинскому страхованию в Алтайском крае выполнили 1074 протокола экстракорпорального оплодотворения. Процедура была бесплатной. Расходы государства на ЭКО составили 146,7 млн рублей. При этом цена одного цикла составляет более 130 тысяч рублей.

В 2023 году на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, запланировано 182,2 млн рублей. Это финансовые средства базовой программы обязательного медицинского страхования.

Справка: Алтайский край – это один из немногих регионов в России, где дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это направление является одним из важнейших при реализации мер по повышению рождаемости.В Алтайском крае составлен регистр пациентов, требующих дополнительного обследования и лечения. Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи смежных специалистов, оказываются все необходимые услуги.

Когда года – богатство

Еще один федеральный проект нацпроекта "Демография" – "Старшее поколение" – успешно реализуется в нашем регионе уже пять лет.

В 2020 году Алтайский край вошел в число 18 пилотных субъектов России по внедрению системы долговременного ухода. Сегодня в нем участвует 16 социальных и 25 медицинских организаций, а также одно социально ориентированное НКО на территории 13 муниципальных образований края.

За эти годы в регионе открыли четыре центра дневного пребывания, девять школ ухода и столько же пунктов проката технических средств реабилитации. Помощь оказали более семи тысячам жителям края.

В 2023 году на реализацию пилотного проекта направили 71,3 млн рублей, до 1 декабря 2023 года было потрачено 69,8 млн рублей.

Справка: по данным на 1 декабря, 2659 человек в крае получили социальные услуги долговременного ухода, прошли обучение в Школах ухода более полутора тысяч родственников и социальных работников, полторы тысячи жителей края воспользовались услугами пунктов проката технических средств реабилитации. Выдано 2640 технических средств реабилитации для лечения и восстановления.

"В рамках национального проекта "Демография" в Алтайском крае работают мобильные бригады по доставке на диспансеризацию людей старше 65 лет из отдаленных сел края в центральные районные больницы. Мы поддерживаем все идеи наших "серебряных" волонтеров, которые сформировали по краю 179 отрядов и радуют себя и окружающих добрыми делами. А еще занимаемся развитием необходимой пожилым людям инфраструктуры. В том числе, например, при поддержке федерального правительства строим новый корпус на 80 мест в Центральном доме-интернате для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья", – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

С 2022 года по системе долговременного ухода в комплексных центрах социального обслуживания населения Алтайского края ввели сиделок (или помощников по уходу). Сейчас в комплексных центрах работает 138 сиделок.

Виктор Томенко в ЦДП Новоалтайска / Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Например, сиделка Анастасия Гагарина и социальный работник Светлана Макеева помогают пенсионерке, инвалиду II группы Галине Прокудиной. Женщину, нуждающуюся в постоянной заботе, включили в систему долговременного ухода.

"Без помощи специалистов комплексного центра я бы не справилась. Они – моя связь с миром. И сиделка, и социальный работник – отзывчивые и вежливые люди, приходят ко мне с улыбкой и хорошим настроением, помогают в различных вопросах. Я считаю, что такая служба сиделок остро необходима. Она сохраняет возможность проживать пожилым людям в привычных условиях в собственном доме. А это важно для каждого человека", – поделилась женщина.

Для особого ухода

В Алтайском крае в 2023 году начали строить новый корпус Центрального дома-интерната на 80 мест. Стройка началась по поручению губернатора Виктора Томенко.

В Минсоцзащиты подчеркивают: в здании будет все необходимое для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Запроектированы комфортные двухместные комнаты для проживания, комнаты отдыха, помещения для занятий творчеством, фитооранжерея и зрительный зал.

ЦДП Новоалтайска/ Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Помещения для бытовых нужд и жилые комнаты оснастят всем необходимым оборудованием, мебелью и специальными приспособлениями, которые отвечают требованиям по программе "Доступная среда".

Новый корпус будет отвечать нормам для постоянного проживания людей, которые нуждаются в особом уходе.

"Внутренняя отделка помещений будет сделана со вкусом и с учетом возраста граждан: никаких "кричащих оттенков" или чрезмерной современной инсталляции. Все эти моменты обязательно будут учтены, важно создать психологический микроклимат граждан старшего возраста, перенесших тяжелые заболевания", – пояснили в Минсоцзащиты.

На строительство нового корпуса планируется направить около 640 млн рублей, часть из них – федеральные деньги. Закончить работы должны в 2025 году.

Как работают мобильные бригады

В Алтайском крае работает 148 мобильных бригад, 18 из них созданы в рамках национального проекта "Демография". Они помогают пожилым жителям отдаленных сел попасть в медицинские организации.

От здания ФАПа или в другом месте автомобиль забирает пожилых людей и инвалидов и отвозит их в ЦРБ, где они могут пройти медосмотр и диспансеризацию.

В больнице пациентов сопровождает специалист Комплексного центра: провожает подопечных до кабинета, проверяет назначения врача, помогает разобраться с медицинской картой. После окончания медосмотра пожилых людей отвозят домой.

Мобильная бринада/ Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Во время пандемии мобильные бригады выезжали на дом к пенсионерам в возрасте старше 65 лет, привозили лекарства, медицинские препараты, продукты и товары первой необходимости. Также мобильные бригады доставляли граждан до пунктов вакцинации и обратно.

С 2020 года такую помощь получили более 90 тысяч человек. А за 11 месяцев 2023 года на диспансеризацию мобильные бригады отвезли более 12 тысяч человек.

"Мне помогли забраться в автомобиль, подняли в машину с помощью электроподъемника, очень удобно, спасибо за такую помощь", – рассказывает житель села Степной Кучук Родинского района Иван.

Справка: В 2019 году в крае приобрели 18 спецавтомобилей для перевозки пожилых людей и инвалидов. На это выделено 33,2 млн рублей. Транспорт оснащен электроподъемником, а в салоне автомобиля организованы специальные места для лиц с ограниченными возможностями.

"Серебряные" волонтеры

Одна из задач федерального проекта "Старшее поколение" – увеличение продолжительности здоровой и качественной жизни пожилых людей.

В Алтайском крае растет и развивается добровольческое движение "серебряных" волонтеров. На сегодняшний день создано 179 отрядов, в которых занимаются волонтерской деятельностью 2 253 пожилых человека.

Так, проект "Жить активно – мыслить позитивно" отряда "серебряных" волонтеров Бийска вошел в 20 лучших практик России. Его опубликовали на цифровой платформе "Смартека". Теперь алтайский опыт смогут изучить другие регионы России.

"Серебряные волонтёры "/ Фото: amic.ru

Проект "Помнить – значит знать" поддержали на Всероссийском грантовом конкурсе "Молоды душой". Кроме того, опыт работы "серебряных" волонтеров представили на Международной выставке-форуме "Россия".

18 августа 2023 года на базе Регионального ресурсного центра "серебряного" волонтерства Алтайского края был открыт "Добро.Центр#МолодыДушой". Здесь пожилые люди изучают компьютерную грамотность и английский язык, разучивают асаны из йоги и танцы и занимаются скандинавской ходьбой. Пенсионеры посещают когнитивные тренировки и нейрофитнес, занятия суставной и дыхательной гимнастикой Цигун.

Сейчас "Добро.Центр" оказывает методическую и консультативную поддержку всем лидерам добровольческого движения из сельских территорий Алтайского края.

"Работа "серебряных" волонтеров направлена на проявление милосердия и помощь людям, которые в ней особенно нуждаются. Случаются и трогательные истории, когда "серебряные" волонтеры не просто помогли человеку или семье, а своим вниманием к проблеме кардинально изменили судьбу нуждающихся", – рассказали в Минсоцзащиты.

Например, волонтер из Заринска помогла справиться школьнице с проблемами поведения и обучения. Девочка состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. У подростка была мечта стать бортпроводницей. Теперь она снята с учета и поступила в железнодорожное училище.

"Добро. Центр" / Фото: Минсоцзащиты Алтайского края

Для участников СВО "серебряные" волонтеры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, вяжут игрушки-талисманы и теплые носки и собирают макулатуру. Также они собирают деньги, которые передаются на нужды участников СВО, и даже готовят сублимированные домашние борщи и каши.